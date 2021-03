Marius Șumudică anunță că pleacă de la Rizespor: „Cert e că există un conflict între mine și jucători” / „Nu vreau să îmi pierd viața pe bancă”

Marius Șumudică și-a anunțat plecarea de la echipa turcă de fotbal Rizespor, imediat după înfrângerea suferită cu 2-1 în deplasarea la Kayserispor, și a precizat că există un conflict între el și jucători. În plus, antrenorul român spune că are și probleme de sănătate din cauza stresului.

Marius Șumudică anunță că pleacă de la Rizespor. Echipa turcă e pe 16 în Super Lig

„Poate că o schimbare va fi benefică echipei. Voi sta de vorbă în zilele următoare cu oamenii din conducere. Cert e că există un conflict între mine și jucători. Am și probleme de sănătate din cauza stresului. M-am îmbolnăvit. Pentru prima dată în 20 de ani nu am reușit să aduc un plus unei echipe, e vina mea. Suntem la capătul drumului, iar eu nu vrea să-mi pierd viața pe bancă”, a declarat Marius Șumudică, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Gsp.ro.

Primul gol al partidei de pe Stadionul Kadir Has din Kayseri a fost înscris de gazde, prin Muhar, în minutul 48. Rizespor a restabilit egalitatea în minutul 73, prin Samu, însă patru minute mai târziu Parlak a dat golul victoriei pentru Kayserispor.

Marius Șumudică a preluat-o pe Rizespor în a doua parte a lunii ianuarie, când era liber de contract. În iarnă, antrenorul român s-a despărțit de Gaziantep, cu care a reușit o ascensiune fulminantă spre vârful clasamentului din Super Lig a Turciei.

Înainte de sosirea lui „Șumi”, Rizespor se afla pe poziția a 13-a, iar acum este pe 16, cu 28 de puncte după 27 de runde, având un avans de doar două puncte față de prima formație din zona roșie a competiției, Erzurum BB. Între ele mai este și Istanbul Bașakșehir, echipa simpatizată de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care are și ea 26 de puncte. Rizespor nu a înregistrat nicio victorie cu Marius Șumudică pe bancă, dar a bifat nu mai puțin de patru înfrângeri și trei remize.