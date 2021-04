Marius Șumudică, gata să accepte postul de selecționer al României. Așteaptă telefonul de la FRF: „În minutul 1 aș semna"

Marius Șumudică ar accepta fără să stea pe gânduri postul de selecționer al României, dacă FRF i-ar propune un contract în acest sens.

Fostul campion cu Astra Giurgiu este unul dintre preferații suporterilor, cu rezultate notabile la echipele de club pe care le-a pregătit până acum, cunoscut pentru motivația pe care reușește să o transmită jucătorilor săi.

„Înseamnă să mă autopropun. Mi-a zis mama, mândră, că sunt pe primul loc într-un sondaj. I-am zis să stea liniştită că nu înseamnă că ajunge Şumudică la naţională dacă îl vor suporterii.

Sunt liber, cât mai sunt nu ştiu, câteva săptămâni. Acum sunt liber, dar am discuţii, eu de 12 ani nu stau. N-aş refuza niciodată naţionala, în minutul 1 aş semna", a dezvăluit Marius Șumudică pentru TelekomSport.

Marius Șumudică: „Cred ca am destulă experienţă pentru a face faţă la echipa naţională"

Deși ar accepta o propunere de la FRF, Șumudică nu-și pune foarte mari speranțe, atât timp cât Mirel Rădoi este selecționer, iar pe lista de posibili înlocuitori ar fi înainte antrenori cu și mai multă experiență.

„Cu toate că munca de selecţioner e alta, dar ar fi o provocare şi cred ca am destulă experienţă pentru a face faţă la echipa naţională. Am un staff foarte bun, dar nu cred că se va pune problema, nu se va ajunge la Şumudică.

Consider că Hagi, Olăroiu, Petrescu au experienţă mai mare şi ar merita să fie înaintea mea selecţioneri. Eu sunt un tip onest, nu m-am ascuns niciodată. Eu îmi văd lungul nasului. În plus, echipa naţională are deocamdată selecţioner", a mai transmis antrenorul.

În vârstă de 50 de ani, Șumudică a antrenat de-a lungul timpului echipe precum Rizespor, Gaziantep, Shabab, Kayseri, Astra Giurgiu, Concordia, FC Vaslui, FC Brașov, Rapid București, Gloria Bistrița. Cele mai importante succese le-a bifat la Astra, Kayseri și Gaziantep.

Mirel Rădoi, 40 de ani, a mai stat pe banca celor de la Steaua București și la naționala de tineret.