Marius Șumudică l-a elogiat pe Recep Erdogan, președintele Turciei: „Îl admir foarte mult. Sper că va conduce această țară până la sfârșitul vieții"

Marius Șumudică se dă bine pe lângă Recep Erdogan, președintele Turciei. Proaspăt prezentat la Rizespor, antrenorul român l-a elogiat pe liderul de la Ankara.

„Nu m-am putut întâlni până acum cu președintele, dar îl admir foarte mult. Întotdeauna am admirat ce-a făcut pentru această țară. Aș fi foarte fericit dacă aș putea să îl întâlnesc. Sper că va conduce această țară până la sfârșitul vieții", a declarat Marius Șumudică, potrivit jurnaliștilor de la Futbol Arena.

Marius Șumudică, spectacol la prezentarea la noua sa echipă, Rizespor

Tehnicianul român se află la cea de-a treia aventură în Turcia, după Kayseri și Gaziantep. Românul și-a exprimat opinia cu privire la Erdogan în contextul în care jurnaliștii i-au amintit lui „Șumi" faptul că președintele a copilărit la Rize.

„Toată lumea știe de ce nu mai sunt la Gaziantep, pentru că am fost direct. În prezent mă aflu la un club profesionist. Mi-a plăcut cum am fost primit, o echipă de fotbal trebuie să fie ca o familie, altfel nu făceam nimic Eu sunt puțin mai nebun și am nevoie de oameni care să mă susțină", a declarat Șumudică.

Fostul campion cu Astra Giurgiu a făcut spectacol la conferința de presă, după ce a aflat că Rize este sponsorizată de un producător de ceaiuri.

„Undeva baklava, în altă parte kebab, iar acum trebuie să iubesc ceaiul. Eu iubesc Turcia, în general!", a declarat Șumudică.

Recep Erdogan este un fan al fotbalului. Bașakșehir Istanbul este echipa despre care se spune că este controlată de președintele turc.

Ținută atipică pentru Marius Șumudică

Antrenorul român a demonstrat încă o dată că are un spirit tânăr. În ciuda vârstei și a cadrului formal, tehnicianul român a adoptat o ținută foarte modernă la momentul semnării contractului cu Rizespor.

Fostul antrenor de la Gaziantep s-a întânit luni cu șefii de la Rizespor îmbrăcat într-un hanorac și ghete lucioase, cu talpă groasă, așa cum poartă artiștii cunoscuți din SUA, precum Justin Bieber sau Kanye West. Vezi AICI foto.