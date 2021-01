Marius Șumudică pleacă în glorie de la Gaziantep. Cu ce echipă semnează

Marius Șumudică, antrenorul anului 2020 în Turcia, și-a anunțat plecarea de la Gaziantep. Românul lasă echipa obișnuită cu lupta pentru salvarea de la retrogradare pe locul 3, nemulțumit de atitudinea conducătorilor.

Antrenorul român bate palma cu Al Shabab, din Arabia Saudită, fosta sa echipă.

„Clubul este Al-Shabab, unde am mai fost. Mi-a făcut o ofertă, negociem, suntem aproape și este șansa să colaborăm foarte curând", a declarat Marius Șumudică pentru Digi Sport.

Cât despre relația cu conducerea clubului, pe Marius Șumudică l-a deranjat faptul că investitorii au avut anumite discuții direct cu jucătorii, fără ca românul să fie implicat.

Pe lângă asta, Șumudică a cerut întărirea lotului și investiții care să mențină echipa pe linia de plutire, însă refuzate de conducere, în condițiile în care Gaziantep are 4 jucători accidentați, iar doi sunt suspendați pentru următoare partidă. Printre cei indisponibili se numără și românii Alin Toșca și Junior Morais, suspendați pentru cumul de cartonașe galbene și Alex Maxim, accidentat.

Marius Șumudică a vrut să fie selecționer al României

În ultimii ani, Marius Șumudică s-a numărat printre posibilele nume de selecționeri ai naționalei României. „Șumi” s-a arătat dispus la un moment dat să preia echipa națională, după demisia lui Cosmin Contra, în 2019. La acea vreme, Șumudică era antrenor la Kayseri.

„Dacă vă uitați la cariera mea, ultimii 6 ani, peste tot am stat un an de zile. N-am rămas mai mult, pentru că oriunde merg, fac rezultate mai bune decât ceea ce a fost în anii precedenți și apoi, ei își doresc mai mult, mai mult, dar nu oferă nimic (n.r. – investiții) cluburile respective. În acest moment, am un contract pe care pot să-l desfac oricând sau ei mă pot da afară oricând, în condiții rezonabile”, a declarat Marius Șumudică la Pro X.I-a trimis soţului o poză cu băieţelul şi noul căţel. El a sunat-o repede: Ia copilul şi fugi, ăla nu e câine!