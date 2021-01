Marius Şumudică, senzaţia Europei după ce a ajuns lider cu Gaziantep, în Turcia + ar putea transfera un super-atacant

Marius Şumudică a devenit unul dintre cele mai pronunţate nume din fotbalul internaţional. Antrenorul român a ajuns pe primul loc în Turcia cu o echipă micuţă, Gaziantep.

Formaţia pe care o conduce Şumi a urcat în premieră pe prima poziţie, în SuperLiga turcă, iar minunile de la acest club nu se opresc aici. Se pare că başkanii doresc să-i facă o surpriză tehnicianului nostru şi să-i aducă un super-atacant. Este vorba despre Alexandre Pato (31 de ani), campion în Serie A cu AC Milan, în sezonul 2010/2011.

Pato a rămas liber de contract

Atacantul brazilian a rămas liber de contract la finalul sezonului precedent, după despărțirea de Sao Paolo. Fost component al reprezentativei "Selecao", jucătorul și-a început cariera la Internacional, de unde a fost achiziționat de AC Milan, în 2007, în schimbul a 24 de milioane de euro.

Marius Şumudică e la "cuţite" cu conducătorii

Antrenorul român are o relaţie tensionată cu şefii lui Gaziantep. Lui Şumudică îi expiră contractul în vara acestui an, dar başkanii nu l-au abordat încă pentru o prelungire a acordului. De aceea, tehnicianul ia foarte serios în calcul o despărţire de clubul la care, practic, a făcut minuni în ultimul an şi jumătate.

Oficial, Șumudică și-a reafirmat devotamentul față de culorile clubului, chiar dacă în vară îi expiră contractul. După ultima victorie, 2-0 cu Ankaragucu, în urma căreia a urcat pe primul loc, Şumi a zis că-şi iubeşte jucătorii, dar şi culorile clubului Gaziantep.Cum arată OMUL din ultimul trib preneolitic din lume, uitat pe o insulă. Istoricii, şocaţi!