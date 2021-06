Meci cât o finală pe Arena Națională, la EURO 2020. Bucureștiul găzduiește luni Ucraina vs. Austria, o partidă capitală pentru calificarea directă în optimi

Arena Națională din Capitală găzduiește, luni, de la ora 19, un al treilea meci la EURO 2020. Este vorba despre Ucraina vs. Austria, o partidă decisivă pentru soarta Grupei C. Înaintea ultimei etape, cele două selecționate sunt umăr la umăr și vânează al doilea loc de calificare directă, primul fiind adjudecat deja de Țările de Jos.

Ucraina vs. Austria pe Arena Națională, luni, de la 19, în ultima etapă a grupelor EURO 2020

Ucraina și Austria au câte 3 puncte înaintea ultimei etape și același golaveraj (0), însă selecționata lui Andrei Șevcenko este avantajată de faptul că a marcat cu un gol mai mult decât cea pregătită de Franco Foda (4 față de 3), astfel că un egal i-ar asigura calificarea directă în faza optimilor de finală.

Totuși, cu un egal, și Austria ar fi aproape sigură de calificarea în optimi pentru că, cu 4 puncte la finalul grupei, ar prinde cel mai probabil unul dintre cele patru locuri 3 care obțin biletul pentru faza piramidală.

Trebuie amintit că la EURO 2020, în caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este cel al rezultatului înregistrat în meciul direct. După două etape, clasamentul Grupei C arată în felul următor:

Țările de Jos - 6 puncte (5 GM și 2 GP);

Ucraina - 3 puncte (4 GM și 4 GP);

Austria - 3 puncte (3 GM și 3 GP);

Macedonia de Nord (2 GM și 5 GP).

În aceeași grupă, România a găzduit pe Arena Națională alte două partide. Primul meci a fost Ucraina vs. Macedonia de Nord 2-1 în 17 iunie, iar al doilea a fost Austria vs. Macedonia de Nord 3-1 în 13 iunie, când a fost marcat golul 700 în istoria EURO. Tot la București se va desfășura și o optime de finală, optime în care va evolua și câștigătoarea Grupei F, unde se află Germania, Franța, Portugalia și Ungaria.

În aceeași grupă, de la aceeași oră, selecționata Țărilor de Jos are de îndeplinit o simplă formalitate cu Macedonia de Nord, în partida care pune față în față liderul și codașa Grupei C. Cu 6 puncte și victorii împotriva Austriei și Ucrainei, olandezii sunt deja siguri de câștigarea grupei. De partea cealaltă, aflată la primul ei turneu final din istorie, naționala nord-macedoneană are 0 puncte.

Astăzi se încheie și Grupa B, unde Belgia e deja calificată în optimi, dar poate rata primul loc

Tot astăzi, dar de la ora 22, se joacă și ultimele meciuri din Grupa B. Belgia și-a asigurat deja prezența în optimi, însă încă ar mai putea pierde primul loc dacă este învinsă de Finlanda. În cealaltă partidă, Rusia își măsoară forțele cu Danemarca. După două etape, clasamentul Grupei B arată astfel: