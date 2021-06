EURO 2020: Danemarca, învinsă de Finlanda în meciul reluat după ce fotbalistul Christian Eriksen s-a prăbușit inconștient pe teren

UPDATE, 12 iunie, ora 22.40 - Meciul dintre Finlanda și Danemarca de la EURO 2020 s-a încheiat cu victoria finlandezilor, scor 1-0. Singurul ol al partidei a fost marcat de Pohjanpalo, în minutul 59.

ȘTIRE OFICIALĂ

Oficialii UEFA au decis ca meciul dintre Danemarca și Finlanda de la Campionatul European de fotbal să fie reluat. Partida disputată sâmbătă la Copenhaga a fost întreruptă aproape de finalul primei reprize după ce jucătorul danez Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren și a fost resuscitat, după care a fost transportat la spital.

Potrivit unui anunț publicat pe contul oficial de Twitter al UEFA, meciul va fi reluat din minutul 41. Astfel, se vor juca ultimele patru minute ale primei reprize, se va face o pauză de cinci minute, după care va începe repriza a doua.

În vârstă de 29 de ani, Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în minutul 43 și a fost resuscitat mai bine de 15 minute.

Reprezentanții UEFA au anunțat că jucătorul a fost transportat la spital și că a fost stabilizat.

The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.