Mihai Neșu își recapătă treptat forțele. Fostul fotbalist paralizat își poate mișca anumite părți ale corpului și este capabil să mănânce singur

Fostul fotbalist Mihai Neșu a început să facă progrese în ceea ce privește starea fizică, după 9 ani de paralizie. Bărbatul în vârstă de 37 de ani și-a recăpătat mobilitatea asupra anumitor zone ale corpului și a început să mănânce singur.

Nu se descurcă fără scaunul cu rotile, însă își poate folosi parțial mâna dreaptă și poate mișca alte părți ale corpului potrivit cancan.ro.

"Mihai Neșu mănâncă singur cină la aproape 10 ani după accident! După cum observați Mihai este ajutat de niște ustensile speciale dar independența primită astfel e foarte importantă", este mesajul care însoțește o filmare cu Neșu, care reușește să mănânce singur.

Fotbalistul se antrenează în fiecare zi ca să-și recapete mobilitatea, și chiar dacă a trecut aproape un deceniu, nu se dă bătut.

„De 4 ani am cam același program. De dimineața până la masa de prânz trebuie să fac cu o bicicletă care mișcă mâinile și picioarele. După aia, încă vreun sfert de oră, pe un touch screen, trebuie să fac, ca la școală, cerculețe, bețigașe, cu mâna pe care o pot mișca mai bine.După masa de prânz am kinoterapie la fundație, cam o oră și jumătate-două ore pe zi. Eu mișc ce pot să mișc cu mâinile și terapeuta mea îmi mișcă picioarele și îmi mai face masaj acolo unde mai am contracturi.

De doi ani am o cană adaptată, pe care o pot lua în poziția asta, o pot lua de pe masă și pot să beau apă cu ea dacă e cam pe jumătate, dacă nu e prea grea, și apoi pot să o pun înapoi. Ăsta e un progres mare. Și acum încercăm să întărim mâna cât se poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, să pot să beau cu cana plină. Cu bățul ăsta scriu pe Whatsapp.”, a declarat Mihai Neșu pentru Digi Sport Special.

Neșu a rămas paralizat în urma unui accident pe care l-a suferit la un antrenament al lui Utrecht. Un coleg a căzut peste el la un duel aerian și i-a provocat o fractură la vertebrele cervicale.