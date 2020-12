Ministrul Sportului cere o reformă radicală: „ Trebuie un sistem care dă direcție. E important să ridicăm sporturile care pot aduce cât mai multe medalii”

Noul ministru al Tineretului și Sportului, Carol Eduard Novak, are în plan o reformă radicală. Noua schimbare pe care o are în plan este centrată pe două criterii importante: câte medalii potențiale are o disciplină sportivă și rezultatele românilor la anumite discipline.

Carol-Eduard Novak cere o reformă radicală în sportul românesc

Ministrul Sportului a dat exemplul Ungariei în ceea ce privește strategia pe care o pregătește.

„Consider că trebuie să învățăm să cheltuim bugetul cât mai bine. Avem 118 federații subordonate. Am întrebat: câți manageri cheltuiesc acești bani cât trebuie? 20. Ce o să facem? De dat afară nu poți. Trebuie să creăm o strategie și o legiferare care să impună performanța.

Trebuie un sistem care dă direcție, care să ne spună unde vrem să ajungem. Disciplinele cu care se pot obține cele mai multe rezultate sunt următoarele, din punctul meu de vedere: gimnastică, atletism, înot, canotaj, chiar și ciclism.

Ciclismul e al doilea sport de la Olimpiadă ca număr de medalii la bătaie, după atletism. Ne trebuie 4-6 sporturi și dată direcția. Scrima ar putea fi în această primă categorie. Haltere, tot la fel, precum și handbal.

E o analiză foarte mare, sunt două criterii de prioritate: discipline și rezultate. E important să ridicăm sporturile care pot aduce cât mai multe medalii. Fotbalul are management propriu, nu e la minister. Rodul muncii se va vedea peste 12 ani.

Îmi propun ca, într-un an, fiecare copil din România să înceapă fiecare zi de școală cu 45 de minute de mișcare.

Ungaria s-a concentrat pe câteva sporturi, pe înot sau patinaj, de exemplu. De ce să nu o facem și noi?”, a explicat Eduard Carol-Novak la Digi24.