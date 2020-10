Ministrul Sportului, despre anularea Maratonului București: A trebuit să reacționăm rapid și să luăm cele mai bune decizii pentru binele public și pentru binele sportivilor / Ce spune despre introducerea unor noi restricții (VIDEO)

O nouă competiție sportivă din România se anulează din cuaza creșterii numărului cazurilor de coronavirus. Este vorba despre Maratonul București, care conta chiar pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a declarat că decizia a fost luată după ce experții au atras atenția asupra faptului că oeganizarea competiției ar fi implicat un risc major, atât pentru sănătatea publică, cât și pentru cea a sportivilor participanți.

”Din păcate, trăim vremuri în care situația de schimbă de la o zi la alta și nu se schimbă în bine, se schimbă în rău. A trebuit să reacționăm rapid și să luăm cele mai bune decizii pentru binele public și pentru binele sportivilor. Decizia pe care am luat-o este una impusă de această creștere alarmantă a numărului de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în București. 2,28 la mia de locuitori este cea mai ridicată cotă care există în momentul de față în țară, iar experții în sănătate publică ne-au informat și oficial, și direct, că acest maraton este un eveniment cu risc major, atât pentru sportivii care participă, cât și în ceea ce privește sănătatea publică pentru că este un eveniment de amploare și, pe cale de consecință, a trebuit să fie anulat”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește faptul că Maratonul București a fost anulat cu puțin timp înainte de a începe, Stroe a precizat: ”Nu numai că înțelegem, dar și împărtățim această frustrare pentru că știm cu toții că s-au făcut eforturi mari, noi, la rândul nostru, la nivel instituțional, am făcut eforturi mari, dar am ajuns aici, e o situație cu care trebuie să ne confruntăm și e foarte important să avem această plasă de siguranță în ceea ce privește sănătatea publică. Știm că e o cursă foarte importantă, că de această cursă se legau speranțele unora de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar, din păcate, condițiile epidemiologice nu ne permit organizarea. (...) Ne dorim ca până la Jocurile Olimpice să putem organiza alte competiții care să fie criteriu de participare acolo. Nu e nici prima și, probabil, nu va fi nici ultima competiție anulată. Cehia a întrerupt campionatul de fotbal. Trebuie să luăm toate măsurile astfel încât să securizăm sănătatea publică și pe cea a sportivilor. Îmi pare nespus de rău, dar asta este situația”.

Totodată, ministrul a precizat că evenimentul nu a fost reprogramat, ci a fost anulat, urmând ca dacă scenariul va fi optimist să se organizeze alte competiții de acest fel care să conteze pentru calificarea la Jocurile Olimpice.

Întrebat dacă în acest context, în România ar putea fi introduse și alte restricții în ceea ce privește desfășurarea competițiilor sportive, ministrul Ionuț Stroe a răspuns: "Nu-mi doresc acest lucru. În momentul de față, în România se poate face sport după anumite reguli, dar mi-ar plăcea să nu coborâm mai jos de această linie roșie și, prin normele pe care le-am dispus la nivel legislativ, să asigurăm sănătatea tuturor".

De asemenea, ministrul a spus că deocamdată nu se pune problema revenirii suporterilor pe stadioane.

”Analiza pe care ne-o propusesem a fi făcută la începutul lunii octombrie nu este una îmbucurăroare, nu ne dă motive de a spera la un scenariu în care să revină suporterii pe stadioane”, a mai declarat Ionuț Stroe.

