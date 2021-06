Ministrul Sportului, pe B1 TV, despre EURO 2020. Câte persoane pot intra pe stadion, ce facilități au și alte detalii: „Pe fiecare bilet va fi recomandată ora la care trebuie să fie prezent spectatorul” (VIDEO)

EURO 2020 se va desfășura în premieră în 11 orașe, iar unul dintre ele este București, unde vor fi organizate patru partide. La primele trei meciuri, cele din Grupa C, Arena Națională va fi deschisă pentru spectatori la 25% din capacitate, urmând ca pentru duelul din faza optimilor de finală limita să urce la 50%, cu condiția ca diferența să fie reprezentată de persoane vaccinate, a precizat Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.