Mircea Badea, declarații acide după ce Sebastian Colţescu a fost acuzat de rasism: „Reacţia echipei turce e de nino-nino”

Mircea Badea a prezentat, marți noapte, o altă perspetivă asupra scandalului internațional în care este implicat arbitrul român Sebastian Colţescu.

La minutul 16 al partidei dintre Paris Saint Germain şi Istanbul Bașakșehir, arbitrul Sebastian Colţescu i-a cerut centralului Ovidiu Hațegan să îi dea un cartonaș galben antrenorului secund al formaţiei turcești, fostul internaţional camerunez Pierre Webo. Românul a folosit atunci apelativul „negrul ăla”. Webo a interpretat cuvântul folosit ca ”negro”, termen care în multe limbi este considerat o insultă. Meciul a fost întrerupt, jucătorii ambelor echipe ieșind de pe teren în semn de protest.

