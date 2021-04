Mircea Lucescu nu mai suportă. Ieșire nervoasă la adresa ultrașilor care-i cer demisia (VIDEO)

Deși Dinamo Kiev are un parcurs excelent în competițiile interne, Cupă și campionat, ultrașii clubului ucrainean îl reneagă pe Mircea Lucescu, din cauza trecutului său la Șahtior Donețk. După luni de zile în care românul a preferat să vorbească prin rezultatele echipei, pentru „Il Luce" a venit momentul să răbufnească.

Pentru suporterii înfocați nu au uitat cei 12 ani petrecuți de către Mircea Lucescu la rivala Șahtior, cu care românul a cucerit 22 de trofee, dintre care opt titluri de campioană, la ultimul meci i-au cerut din nou demisia. Au strigat din nou, „Lucescu, go away!". La începutul mandatului, experimentatul tehnician a vrut să plece, dar patronul Igor Surkis a insistat să rămână. A urmat apoi o bună perioadă în care Lucescu a ignorat ultrașii. La ultimul meci însă, cel din Cupă, câștigat la scor de neprezentare, Mircea Lucescu a reacționat: „Voi nu sunteți Dinamo!", a strigat românul de mai multe ori la suporterii ostili.

„Un grup de aşa-zişi suporteri ai lui Dinamo, la fiecare meci, apar cu cagule… Măcar, dacă au de spus ceva şi de protestat, să-şi arate faţa, să vedem cine şi de ce protestează. Pe mine mă interesează echipa, rezultatele, jocul, mă interesa foarte tare ca Dinamo să redevină ceea ce a fost şi să fie din nou o echipă competitivă în campionatul intern şi în competiţiile internaţionale. Sunt 10 inşi care vor să fie protagonişti, să fie mai importanţi decât jucătorii, decât preşedintele clubului. N-au nicio legătură cu această echipă", a comentat Mircea Lucescu, după meci.

Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD