Mircea Rednic, demis de la Viitorul Constanța: „Când nu sunt rezultate, întotdeauna antrenorul e responsabil”

Conducerea FC Viitorul Constanța a anunțat, joi, după o nouă înfrângere suferită de echipa din Ovidiu, că a decis să întrerupă colaborarea cu antrenorul Mircea Rednic „din cauza lipsei de rezultate”.

Antrenorul Mircea Rednic a fost demis de conducerea lui FC Viitorul Constanța

„Din cauza lipsei de rezultate, conducerea FC Viitorul Constanța a decis să întrerupă colaborarea cu antrenorul Mircea Rednic. Clubul nostru îi mulțumesțe pentru munca depusă”, se arată într-un comunicat de joi seară al FC Viitorul Constanța.

Viitorul Constanța a pierdut, joi seară, partida jucată pe teren propriu cu Politehnica Iași, scor 1-2. Înfrângerea suferită de constănțeni cu ultima clasată din Liga 1 a conturat în dreptul lor o serie de cinci meciuri consecutive fără victorie în campionat. Echipa din Ovidiu venea după eșecul de la Botoșani, scor 1-0.

După partidă, Mircea Rednic a fost întrebat despre o eventuală plecare, ocazie cu care a subliniat că, „când nu sunt rezultate, întotdeauna antrenorul e responsabil”.

„Concluziile nu sunt pozitive. Mi-e ciudă, jucăm, avem ocazii, în prima repriză am adus mingea de multe ori în careu, a lipsit însă ultima pasă și prezența mai multor jucători în față. Am început ok și repriza a doua, dar am luat gol la primul corner. Am presat după, am marcat, însă am fost surprinși la un contraatac. Știam că asta joacă ei. În afară de Mladen, Matei, am avut azi jucători tineri, fără experiență. Alte soluții n-am avut, avem fotbaliști cu COVID, accidentați, e un moment delicat. Însă n-am ce să le reproșez tinerilor. E greu când trebuie să faci anumite lucruri și n-ai experiență. La faze fixe e o lipsă de responsabilitate. Altfel, noi jucăm, avem o posesie bună, dar nu reușim să dăm gol”, a declarat Rednic la Telekom Sport, potrivit GSP.