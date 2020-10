Mirel Rădoi ar putea pleca de la Naționala României, după înfrângerea cu Austria / „Să vină altcineva care poate să vă satisfacă plăcerile”

Naționala de fotbal a României a pierdut în fața Austriei scor 0-1, miercuri seară, în a patra etapă din Liga Națiunilor. Tricolorii au ajuns la trei înfrângeri consecutive, după eșecul categoric cu Norvegia din aceeași competiție și cel cu Islanda din semifinala play-off-ului pentru calificarea la EURO de anul viitor. În acest context, selecționerul Mirel Rădoi a vorbit despre posibilitatea de a plecat de la națională.

Mirel Rădoi ar putea pleca de la Naționala României

„Deocamdată nu m-am gândit la această idee. Așteptăm și meciurile din noiembrie. După aceea putem să ne punem la masă, să vedem care sunt gândurile conducerii, care sunt gândurile mele, dacă există vreun progres, dacă putem continua sau nu! Nu vreau să stau în fața dumneavoastră sau pe acest scaun doar pentru că mă numesc selecționerul României.

Dacă voi considera că nu există progres și nu putem îmbunătăți ceva, atunci ar fi mai bine să ne vedem de treaba noastră și să vină altcineva care poate să vă satisfacă plăcerile”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă după înfrângerea cu Austria, citează GSP.

„Eu cred că Rădoi a greșit. România nu cred că poate să joace 4-3-3, nu avem niște vârfuri de atac la care să dai mingea, să o protejeze și să vină mijlocașii din spate. Nu știu, eu cred că 4-4-2 sau altă formulă, 4-2-3-1 ar fi mai bună, nicidecum 4-3-3. Nu ne avantajează, nu avem un mijloc despre care să spui că poate face diferența, cu toate că avem jucători tehnici, dar poate că ne lipsește curajul. Dar dacă ești fotbalist, joci în orice sistem. Dar fiecare antrenor are tactica lui, conceptele lui de joc. În 4-3-3 când am câștigat, am zis 'mamă, ce bine jucăm!'

I-aș vedea pe Pușcaș și Alibec în față, de ce nu?! Sau Keșeru cu Alibec. Dacă aș juca în față cu un singur atacant, în deplasare aș juca cu Pușcaș. Dacă aș juca acasă și aș vrea să construiesc mai mult, aș juca cu Alibec. ", a declarat Dănuț Lupu pentru B1.ro.

Clasamentul grupei de Liga Națiunilor din care face parte România, după primele patru etape