Naomi Osaka a câştigat Australian Open 2021. Sportiva japoneză a învins-o pe americanca Jennifer Brady

Naomi Osaka (23 de ani, 3 WTA) a câștigat Australian Open 2021, după ce a învins-o sâmbătă pe americanca Jennifer Brady (25 de ani, 25 WTA), cu scorul de 6-4, 6-3. Sportiva de origine japoneză va deveni numărul 2 WTA începând de luni, iar Simona Halep va coborî pe 3.

Osaka a câștigat al doilea ei Australian Open, după cel adjudecat în 2019 și este la două turnee distanță de US Open.

