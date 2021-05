În cele din urmă, Zinedine Zidane a decis să plece de la Real Madrid. Pentru francez a fost al doilea mandat în calitate de antrenor, pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid a anunțat despărțirea prin intermediul unui comunicat de presă.

„Real Madrid a anunțat oficial că Zinedine Zidane a decis să-și încheie stagiunea ca antrenor al clubului nostru.

E timpul să-i respectăm decizia și să-i arătăm aprecierea pentru profesionalismul său, dedicarea și pasiunea de care a dat dovadă în acești ani, și pentru tot ceea ce reprezintă pentru Real Madrid”, au notat cei de la Real, pe Twitter.

La ce echipă ar urma să antreneze Zinedine Zidane

Zidane a preluat Real Madrid din nou, în martie 2019, după ce Julen Lopetegui a eșuat pe Bernabeu. 114 partide a bifat francezul în cel de-al doilea mandat al său, la galactici. Prima aventură la Real a fost în perioada ianuarie 2016 - mai 2018. Au fost 149 de partide, suficiente astfel încât să-și pună în vitrină trei trofee UEFA Champions League și un titlu de campion al Spaniei.

În ultimul mandat, francezul nu a mai reușit să câștige trofeul suprem, dar s-a impus în La Liga, în 2020.

În vârstă de 48 de ani, „Zizou" a fost desemnat de două ori deja cel mai bun antrenor al lumii și are multe perspective. Potrivit presei sportive, Zidane este aproape să semneze cu Juventus Torino, un alt club la care a evoluat, în calitate de fotbalist. Astfel, ar urma să-l înlocuiască pe italianul Andrea Pirlo, care a avut un sezon modest la „Bătrâna Doamnă", obișnuită să câștige an de an titlul de campioană.