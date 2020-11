Pablo Cortacero, confirmat cu COVID-19. Acționarul majoritar al lui Dinamo a fost testat pozitiv în Spania: „Sperăm să iasă din spital în cel mai scurt timp”

Alex Couto Lago, directorul general al clubului de fotbal Dinamo București, a anunțat, miercuri, că acționarul majoritar Pablo Cortacero a fost confirmat cu COVID-19 la testarea efectuată în Spania.

„București, 4 noiembrie 2020. Acționarul majoritar Pablo Cortacero a fost confirmat pozitiv la testarea efectuată în Spania pentru diagnosticarea Covid-19, a anunțat directorul general al clubului Dinamo București, Alex Couto Lago”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a „alb-roșilor”.

Alex Couto Lago a precizat că a discutat aseară cu Pablo Cortacero, care era în spital și care „a avut simptome specifice, probleme cu respirația, dar se simte mai bine după câteva zile de spitalizare”.

„Am discutat aseară cu Pablo, era în spital. A avut simptome specifice, probleme cu respirația, dar se simte mai bine după câteva zile de spitalizare. Sperăm să iasă din spital în cel mai scurt timp, să fie trimis acasă sub tratatament specific. Pablo face un apel la unitate în aceste momente complicate pentru fiecare dintre noi. Nu este simplu de rezolvat toate problemele în această pandemie. Tuturor prietenilor mei le transmit că sunt în fiecare zi la birou pentru a găsi cele mai bune soluții de organizare în cadrul clubului", a declarat Alex Couto Lago pentru site-ul oficial al clubului Dinamo București.

În aceeași postare, reprezentanții clubului au amintit că „următorul meci al echipei Dinamo București în această ediție de campionat este programat duminică, 8 noiembrie (ora 21:00), în deplasare, cu Viitorul Constanța, în etapa a zecea din Liga 1”.

Vestea vine în contextul în care Pablo Cortacero anunțat, în urmă cu câteva zile, că se simte „extraordinar de rău”.

„Mă simt extraordinar de rău. Cred că am COVID, dar încă nu e confirmat, o să-mi facă un test astăzi. De două zile am febră și dureri în tot corpul. De asemenea, nu mai am miros. Mă simt foarte rău, dacă nu-mi revin o să merg la spital la urgențe. Familia mea este bine deocamdată, m-am izolat într-o altă parte a casei. Joi îmi cumpărasem bilete să vin la București, dar am suspendat totul deocamdată”, spunea Pablo Cortacero, potrivit DoarDinamo.ro.