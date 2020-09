Pablo Cortacero va discuta cu ministrul Marcel Vela despre situația viitorului stadion Dinamo: „Se vor apuca de el la finalul acestui an”

Pablo Cortacero, reprezentantul grupului de investitori care a cumpărat FC Dinamo București, susține că așteaptă o întâlnire săptămâna aceasta cu Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, pentru a afla mai multe lucruri despre situația viitorului stadion din Ștefan cel Mare. Cu această ocazie, oficialul „alb-roșilor” a precizat „că se vor apuca de el la finalul acestui an”.

Pablo Cortacero va discuta cu Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, despre situația viitorului stadion Dinamo

Întrebat într-un interviu pentru Doar România ce informații are despre noul stadion care ar trebui să se construiască la Dinamo, Pablo Cortacero a răspuns: „Echipa mea a vorbit cu ministrul, eu aștept o întâlnire cu ministrul săptămâna asta pentru a afla mai multe lucruri. Ceea ce am aflat este că se vor apuca de el la finalul acestui an, proiectul este pregătit, trebuie să scoată la licitație și ideea este să înceapă cât mai repede. Eu vreau să mă întâlnesc cu ministrul pentru a lua o decizie pentru că pentru noi este foarte important terenul. Dinamo trebuie să aibă un stadion propriu, un stadion unde să joace. Nu putem juca o zi pe Național Arena, o altă etapă pe Ștefan cel Mare, trebuie să avem casa noastră”.

Întrebat dacă a văzut stadionul de la Arcul de Triumf din Capitală și dacă arena ar putea fi o soluție provizorie pentru Dinamo, el a subliniat: „Da, l-am văzut și poate fi o soluție, da. Vom face o solicitare oficială să jucăm acolo. Cred că va fi puțin mic pentru suporterii noștri, dar cum acum nu se joacă cu spectatori este perfect. E foarte frumos și cu siguranță vom încerca să jucăm acolo”.

Pablo Cortacero: „Eu reprezint un grup de investitori din Luxemburg”

Pablo Cortacero este cel care a preluat Dinamo București de la Ionuț Negoiță, iar mutarea a schimbat semnificativ situația financiară a clubului și pretențiile sale. Într-un interviu pentru presa din Spania, Ibericul a recunoscut că el este doar un reprezentant al unei firme din Luxemburg, Benel International, care a vrut să cumpere Almeria și care plănuiește să mai investească într-un club din regat în maximum doi ani.

„Eu reprezint un grup de investitori din Luxembrurg (n.r. - firma Benel International), care voiau să intre în fotbal, la nivel competitiv. Am fost aproape de a cumpăra Almeria, dar lucrurile nu au ieșit bine. Eu știu că ei caută acum ceva. Mi-au zis că în doi ani vor să cumpere un club în prima sau în a doua ligă din Spania. Caută un club cu potențial și cu fani. Acum, a fost o oportunitate în București și iată că suntem aici. Dinamo are un potențial destul de mare”, a declarat Pablo Cortacero citat de Gazeta Sporturilor.