Papa Bouba Diop, eroul Senegalului la Mondialul din 2002, a murit la doar 42 de ani (VIDEO)

Fostul mijloacaș defensiv Papa Bouba Diop, unul dintre eroii echipei naționale a Senegalului la Mondialul din 2002, a murit la vârsta de 42 de ani, după o luptă lungă cu o boală cumplită. El s-a remarcat și în campionatele din Anglia și Grecia. Paul Scholes l-a numit „cel mai viclean adversar” împotriva căruia a jucat. S-a retras din activitate în 2013.

La Mondialul disputat în Japonia și Coreea de Sud, Papa Bouba Diop a fost eroul senegalezilor, marcând de trei ori. Și-a dus astfel echipa până în sferturi, unde au fost eliminată de Turcia.

Cel mai frumos gol a fost cel împotriva Franței, marcat în minutul 30.

