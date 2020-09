Patricia Țig, la primul titlu WTA din carieră. Românca a câștigat finala de la Istanbul cu Bouchard, după 8 mingi de meci

Patricia Țig a câștigat primul titlu WTA din carieră, duminică, după ce a învins-o pe Eugenie Bouchard din Canada, 2-6 / 6-1 / 7-6, într-un meci absolut dramatic, pe care românca a reușit să îl închidă după nu mai puțin de opt mingi de meci.



Patricia Țig a început destul de slab meciul, având în vedere prestația arătată pe parcursul turneului de la Istanbul, și a cedat primul set în favoarea candiencei. Cu toate acestea, următoarele acte au arătat extrem de diferit, cu o Bouchard fără reacție în cel de-al doilea și o confruntare intensă în decisiv. În cele din urmă, românca a reușit să închidă partida după două ore și 32 de minute.

Triumful de pe zgura de la Istanbul i-a adus Patriciei Țig 25.000 de dolari și 280 de puncte. Mai mult decât atât, rezultatul o duce pe poziția a 58-a în ierahia WTA, cea mai bună clasare din cariera ei de până acum. Mai mult decât atât, astfel ea a devenit a doua jucătoare a României din punct de vedere al topului mondial, fiind următoarea după Simona Halep, a doua tenismenă a lumii.

