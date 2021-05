Sâmbătă, 22 mai, este programată finala Cupei României, la Ploiești, pe arena „Ilie Oană". Premierul Cîțu a anunțat că intenționează să participe la evenimentul sportiv, confruntarea dintre CS U Craiova și Astra Giurgiu.

Florin Cîțu este mare fan al fotbalului. Originar din Oltenia, cel mai probabil Cîțu ține cu CS U Craiova. După ce a jucat pe un teren sintetic din incinta unei școli, alături de elevi, premierul este gata să revină pe stadion. Anunțul l-a făcut în cadrul conferinței de presă de joi, 13 mai.

„Va fi finala Cupei României, joacă Universitatea Craiova. Cred că este primul eveniment sportiv la care o să avem spectatori în această variantă. Nu vreau să-l ratez.

Sâmbătă voi fi la teatru, revenim la normalitate", a declarat Florin Cîțu.

