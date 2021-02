Prima reacție a Serenei Williams, după ce a învins-o categoric pe Simona Halep, la Australian Open 2021

Simona Halep nu i-a putut face față Serenei Williams în sferturile Australian Open 2021. Americanca s-a impus categoric, în două seturi, 6-3, 6-3. Aceasta a oferit o reacție „la cald", imediat după victoria obținută.

Serena Williams s-a dezlănțuit în duelul cu numărul 2 WTA. Americanca s-a declarat mulțumită de evoluția sa, pe care o consideră cea mai bună de la Australian Open 2021.

„Am realizat că fac multe greșeli neforțate în setul doi. Știam că am abilitatea de a juca mai bine, că trebuie să presez în continuare. Nu a fost vreun mesaj pe care am vrut să-l transmit. A fost meciul meu cel mai bun din turneu, am fost nevoită să fac asta cu numărul doi mondial. Știam că trebuie să-mi cresc nivelul și asta am făcut.

Nu am lucrat în mod special la faza defensivă și deplasarea în teren. Acum un an, antrenorul meu mi-a zis că trebuie să fiu mai solidă în defensivă. Am încercat, în extrasezon, să îmi îmbunătățesc condiția fizică. Viteza a fost mereu o parte bună în jocul meu, sunt mulțumită de ce reușesc", a declarat Serena Williams pentru Eurosport.

Serena Williams, de neclintit la Australian Open 2021

În setul al doilea, Simona Halep a părut că poate reveni. Conducea cu 1-3, însă „Uraganul" Serena, considerată cea mai bună jucătoare de tenis din istorie, a spulberat-o pe româncă. În faza următoare a competiției, Serena va juca împotriva lui Naomi Osaka, numărul 3 WTA.

Dacă va triumfla la Australian Open, Serena Williams va câștiga la 39 de ani titlul de Grand Slam cu numărul 24.