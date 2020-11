Dan Betrescu, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, susține că dorește să ia „o pauză” după meciul pe care campioana României îl va disputa cu AS Roma în grupele Europa League, fiind deranjat atât de greșelile de arbitraj din Liga 1, cât și de problemele interne de la club. Formația sa a pierdut partida de duminică în compania lui Gaz Metan Mediaș, scor 1-2, suferind astfel prima înfrângere din acest sezon, și este pe poziția a 3-a în campionat, la șase puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

Duel de foc pentru CFR Cluj, joi, în Europa League. Dan Petrescu: „După meciul cu Roma, vreau o pauză, vreau să plec”

„Nu mai vreau să stau la echipă, că sigur nu avem nicio şansă. După meciul cu Roma, vreau o pauză, vreau să plec. M-am săturat, gata, mă duc, nu mai pot. Îmi iau şi eu la revedere de la toată lumea. Nu mai... Vreau o pauză că nu mai pot, să vină altcineva să facă faţă la tot ce se întâmplă. Nu numai cu arbitrajul, că mai sunt şi alte probleme. Aş vrea să vină altcineva să mă mai lase şi pe mine în pace să mă odihnesc. Nu vreau să dăm vina numai pe arbitru pentru că am ratat şi noi ca proştii. Dar asta cu arbitru ştiu sigur că nu avem nicio şansă anul acesta, aşa că nu are rost. Nu ştiu de vreun complot, eu văd", a declarat Dan Petrescu, duminică seara, la Digi Sport, după partida pierdută în faţa echipei Gaz Metan Mediaş.

Referitor la decizia patronului Neluţu Varga, transmisă de managerul Marius Bilaşco, de a nu se prezenta la următorul meci de campionat, Petrescu a spus că ar vrea ca echipa să joace în continuare, dar cu un alt antrenor, scrie Agerpres.

„Eu vreau ca echipa să se prezinte la meciul cu FC Argeş, dar cu alt antrenor, să vină să facă performanţă în România, pentru că eu sincer nu mai pot în România. Sunt mai multe chestii. Am o clauză, dar dacă am o clauză şi nu mai pot să antrenez, ce să fac? Să antrenez cu clauza în mână, ce să fac? Am nevoie de o pauză ca orice alt antrenor, eu din pandemie până acum sunt la club de dimineaţa până seara. Nu mai pot face faţă, am cerut mereu arbitraje corecte, jucători şi să mă lase să-mi fac treaba. E clar nu mai avem ce să căutăm pe aici. Eu am cerut jucători şi arbitraje corecte, dar nu am. Dacă o campioană a României este arbitrată acasă aşa, ce să mai vorbim de celelalte echipe. Eu să vorbesc de arbitru? Eu m-am săturat. Noi nu am avut arbitraje corecte, asta e problema”, a mai adăugat Dan Petrescu.

CFR Cluj o va înfrunta, joi, pe Olimpico, pe AS Roma, în cea de-a trei etapă a grupelor Europa League 2020-2021. După primele două runde, formația antrenată de Dan Petrescu are patru puncte – după victoria cu CSKA Sofia și remiza cu Young Boys Berna – și conduce grupa, în condițiile în care are același număr de puncte ca echipa italiană, dar a marcat cu un gol mai mult – în cele din urmă, dacă echipele vor termina la egalitate de puncte, departajarea se va face în funcție de rezultatele din duelurile directe. CSKA Sofia și Young Boys Berna au câte un punct fiecare.