Publicația online ProSport lansează secțiunea specială ProSport +, acolo unde cititorii vor putea găsi opiniile unei echipe de jurnaliști sportivi cu experiență de peste 25 de ani, asupra celor mai în vogă subiecte din sport!

Echipa de editorialiști ProSport + este completată, în ordinea numerelor de pe tricou, de următorii: 1 – Andrei Trifan, 6 – Vali Moraru, 7- Decebal Rădulescu, 8 – Daniel Nazare, 10 – Adrian Artene , 11 – Marius Mitran și 15 – Victor Vrînceanu.

Cititorii ProSport vor putea găsi editorialele fiecărui membru al echipei ProSport + în secțiunea specială astfel: Luni – Marius Mitran, Marți – Adrian Artene , Miercuri – Decebal Rădulescu, Joi – Vali Moraru, Vineri – Daniel Nazare, Sâmbătă – Victor Vrînceanu, Duminică – Andrei Trifan.

Faceți cunoștință cu fiecare membru!

Marius Mitran

Recunoscut după apelativul de „Maestru” pentru cunoștințele în materie de fotbal și, în general, de sport, Marius Mitran se întoarce în echipa ProSport după o pauză de 16 ani.

A debutat în presă în anul 1992 la ziarul Ora (1992-1994). După doi ani, s-a mutat la Gazeta Sporturilor (1994-1995), a urmat Sportul românesc (1995-1997), iar 1997 este anul în care Marius a trecut de la rolul de redactor la cel de editorialist la cel mai nou și modern ziar de sport al acelor vremuri, ProSport (1997-1999).

Tot în perioada 1997-1999 este invitat permanent al celei mai cunoscute emisiuni de sport din România, Procesul Etapei, de la PRO TV. După doi ani, revine la rivala tradițională, Gazeta Sporturilor. Din anul 2001 începe să îmbine munca de ziarist cu cea de manager și acceptă rolul de director al revistei Life Sport (2001-2003).

ProSport îl aduce acasă pe Marius în anul 2003, de această dată rolul său fiind de redactor-șef adjunct (2003-2005). Timp de un an este redactor șef la Sport Total (2005-2006). Intră cu adevărat în fotbal ca manager – timp de doi ani este directorul clubului UTA Arad (2006-2008). Din 2007 și până în 2015 este realizator la Sport Total FM, invitat permanent DigiSport (2010-2013). Din anul 2013 și până în prezent ocupă rolul de Director al Departamentului de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal.Dramă în fotbalul românesc: încă un nume care a scris istorie a murit!

Adrian Artene

Slujește Cuvântului dintotdeauna, iar în presa națională publică din 1996. Un sfert de secol de gazetărie. Dintre care – un deceniu – a fost reporter special în Departamentul Investigații al ziarului ZIUA. Și-a șlefuit scrisul în redacțiile ”România Liberă” și ”Jurnalul Național”, a fost redactor șef al cotidienelor „Averea” (rebranduit ”Click”), ”Cancan” sau ”Național”, iar azi este director editorial al Grupului de presă GÂNDUL. Coordonează, printre altele, ”ProSport”, ”Gândul”, ”Promotor”, ”Ciao”, ”Descoperă”, ”ApropoTV” sau ”Ce se întâmplă doctore”.

Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști și, totodată, al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Deține numeroase premii pentru presă de investigație, dar și premii literare.

Fotbalul îi este infinita pasiune. A iubit cu patimă Sportul Studențesc, dar a purtat în inimă Steaua, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova în competițiile internaționale. A plâns pentru România la capătul meciurilor cu Irlanda (‘90) sau cu Suedia (‘94), iar victoriile românești din tenis, handbal, polo, volei sau baschet îi rămân ca un tatuaj în suflet. Iubește necondiționat sportul românesc și valorile lui.

Andrei Trifan

Fotbalul este viața lui. Actualul Redactor-șef al ProSport s-a îndrăgostit de Sportul Rege pe vremea Generației de Aur și a jucat, el însuși, la nivel de juniori, pentru formațiile de Liga 1 Rocar și FC Național mai bine de 11 ani.

A absolvit Colegiul Național Tudor Vianu, dar pasiunea pentru sport i-a purtat pașii spre Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, al cărei licențiat este din 2009.

Pe „terenul” presei a intrat în 2005, la site-ul Fanatik.ro și la săptămânalul Fanatik, conduse de Horia Ivanovici. Acolo, a ocupat pe rând funcțiile de reporter, editor, reporter special și redactor-șef adjunct.

Din 2019, alege să dea curs propunerii venite de la ProSport, unde preia funcția de Coordonator Digital. Câteva luni mai târziu, el devine Redactor-Șef al ProSport, unul dintre cele mai puternice branduri din mass-media din România.

Vali Moraru

Și-a început ”junioratul” în presă încă din timpul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării cu colaborări la Radio Delta și Mediafax. Și-a făcut debutul la ”seniori” în ’94 la Ziua Sport, ca reporter de fotbal, după care e ”ademenit” de o ofertă de la Antena 1 și Radio Romantic.

Marele transfer vine la 24 de ani, în ’96, când îl semnează Pro TV, mai întâi ca prezentator de știri, apoi ca prezentator, reporter live și editor la sport. ”Joacă” pentru Pro TV la Mondialul din ’98, Euro 2000 și la Gala Hagi.

Joacă titular încă 6 sezoane, timp în care colaborează cu ProSport. Încearcă o nouă aventură în 2010, la DigiSport, unde ajunge deja la al 11-lea sezon de DigiSport Special. Primește diverse premii pentru cel mai bun jurnalist TV sau cea mai bună emisiune de sport din partea AFAN și CSJ. Dar Marele Premiu este pentru el faptul că face exact ce-i place. Și acum scrie în ProSport.

Victor Vrînceanu

A fost primit, în probe, la Gazeta Sporturilor în 2012. După patru luni de testări a fost angajat în cadrul secției „Fotbal intern” a ziarului print. Este delegat să se ocupe de Petrolul Ploiești și apoi face marele pas – să se ocupe de unul dintre cele mai importante cluburi din fotbalul românesc, Dinamo București.

Urmează peste 2.000 de articole, exclusivități, subiecte de pagina 1, interviuri cu personaje marcante ale societății și anchete jurnalistice. Din 2019, a moderat, alături de Costin Ștucan, emisiunea online GSP Live.

Începând cu 1 ianuarie 2020, Victor a acceptat oferta echipei ProSport. Este reporter special pentru site și realizator al emisiunii online ProSport LIVE. Consideră că printre cele mai importante atribute ale unui ziarist sunt corectitudinea și curajul.

Este pasionat de tot ce înseamnă Italia, de la fotbal până la muzică și mâncare. A absolvit cursurile Facultății de Relații comerciale financiare bancare din cadrul Universității Romano- Americane și Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității București.

Decebal Rădulescu

O altă revenire spectaculoasă în echipa ProSport! Decebal a făcut parte din celebra echipă ProSport de la finalul anilor ’90, care a revoluționat presa scrisă.

Din 1998 se alătură echipei ProSport, condusă la acea vreme de decanul presei sportive Ovidiu Ioanițoaia (1998-2003). Trece la rivala Gazeta Sporturilor (2003-2011), unde ocupă funcții de conducere și semnează anchete jurnalistice de excepție, cea mai răsunătoare fiind „Dosarul Transferurilor”.

În 2007, câștigă premiul „Ioan Chirilă” pentru cel mai bun jurnalist. După plecarea de la Gazeta Sporturilor, începe, în 2011, colaborarea cu postul TV DigiSport ca analist și reporter special. Acum, este din nou în echipa Prosport, de această dată în rol de editorialist.

Daniel Nazare

Aproape 25 de ani de experiență în presa sportivă. A debutat ca jurnalist în 1997, în primul an de facultate, fiind redactor la ziarul ZIUA care avea, la acea vreme, un supliment de 4 pagini dedicat sportului.

Apoi s-a transferat la Sportul Românesc, Evenimentul Zilei, ProSport (reporter special și, ulterior, şef departament Fotbal Intern), Adevărul (șef secţie Sport şi, ulterior, Director Editorial Divizia Web), Cancan (redactor-şef adjunct) și Click.ro (redactor-şef).

Daniel Nazare a fost invitat permanent, de-a lungul timpului, la posturile GSP TV, TV Sport, Telesport, Sport.ro și Digi Sport (colaborator la emisiunea Digi Sport Special în perioada 2011-2015, moderată de Vali Moraru). A scris la rubrica de opinii pentru ProSport, Adevărul, Evenimentul Zilei, Ilfov Sport, 100% Sport.

A fost corespodent pentru publicaţia spaniolă AS, a comentat meciuri din campionatul Spaniei în perioada 2006-2008 la Boom Sport One și deține Licența C de antrenor de fotbal (pentru copii, unde a antrenat grupe de 2010 și 2011 la Capital Sport).

Daniel Nazare, absolvent al Școlii Superioare de Jurnalistică, este E-Tutore – Specializare pedagogică pentru formatori în învăţământul de la distanţă, diplomă obţinută în 2012 la Madeira (Portugalia).

A predat cursuri de jurnalism sportiv pe platforme e-learning. În 2014, a fost desemnat cel mai bun jurnalist radio la Gala AFAN.

Daniel Nazare este prezentator de emisiuni („Executii Matinale” și „Liga de Weekend”) la Radio Sport Total FM, singurul post de profil din România și invitat la televiziunea Sport.ro. Este acum senior-editor la Prosport, unde semnează opinii și analize, dar scrie și articole zi de zi.

