Rafa Nadal nu participă nici la Wimbledon, nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Rafael Nadal, deținător a 20 de titluri de Grand Slam, nu va participa nici la Wimbledon și nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo, urmând să revină pe teren în finalul lunii august, la US Open. În vârstă de 35 de ani, tenismenul spaniol vine după înfrângerea suferită împotriva lui Novak Djokovic în semifinalele Roland Garros, turneu la care mai pierduse doar de alte două ori în carieră.

„Salutare tuturor, nu este ceva ce aș vrea să scriu, dar am vrut să vă informez că am decis să nu particip la următoarea ediție a Wimbledon, care se va disputa între 28 iunie și 11 iulie. Nu voi juca nici la Jocurile Olimpice programate în cele din urmă între 24 și 30 iulie. Nu este niciodată o decizie ușor de luat și după ce mi-am ascultat corpul și am discutat cu echipa mea am înțeles că este decizia corectă pentru a-mi prelungi cariera și pentru a continua să fac ceea ce mă face fericit; să concurez la nivel maxim și să continui să lupt cu provocări profesionale și personale la nivel maxim de o manieră competitivă”, a scris Rafa Nadal, joi, pe Facebook.

„Regele zgurii” spune că perioada scurtă de timp dintre Roland Garros și Wimbledon nu l-a ajutat să se refacă în timp util.

„Faptul că există doar două săptămâni între Roland Garros și Wimbledon în acest an nu mi-a ajutat corpul să se recupereze după mereu exigentul sezon de zgură. Au fost două săptămâni de mare efort și decizia pe care o iau are în vedere un termen mediu și lung. În aceste momente ale carierei mele de sportiv, o parte importantă este prevenirea oricărui tip de exces care m-ar putea împiedica să lupt pe termen mediu și lung pentru titluri”, a adăugat Rafa Nadal.

Spaniolul mai spune că Jocurile Olimpice au avut o însemnătate aparte pentru el.

„Vreau să transmit un salut special tuturor fanilor mei de pe glob, celor din Regatul Unit și Japonia. Jocurile Olimpice au însemnat mult în cariera mea și mereu au fost o prioritate ca sportiv, unde am găsit un ambient pe care orice sportiv dorește să îl simte măcar o dată în carieră. Personal, am avut norocul de a le trăi intens în trei ocazii și, în plus, să fiu port-drapelul țării mele”, a conchis Rafa Nadal.