Rafael Nadal a fost eliminat în sferturile de finală de la Roma. Diego Schwartzman a jucat impecabil

Rafael Nadal a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Roma, după ce a fost învins în două seturi de argentinianul Diego Schwartzman. Partida disputată sâmbătă s-a terminat cu scorul 6-2, 7-5.



Diego Schwartzman defeats Rafael Nadal in straight-sets to grab his first win over over the Spaniard.



