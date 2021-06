Reacția organizatorilor, după ce Simona Halep și-a anunțat retragerea de la Wimbledon

Simona Halep, ultima campioană de la Wimbledon, este încurajată de organizatorii turneului, după ce românca și-a anunțat retragerea, din cauza accidentării suferite la gambă.

Organizatorii turneului au postat un mesaj pe Twitter: „Ne vei lipsi în acest an, Simona Halep! Să te întorci mai puternică în 2022!".

We will miss you this year, @Simona_Halep - come back stronger in 2022