Reacțiile „tricolorilor” după victoria din amicalul cu Belarus: Ce au declarat Dennis Man și Răzvan Marin. Ce a răspuns Mirel Rădoi când a fost întrebat dacă pleacă la Universitatea Craiova

După trei înfrângeri consecutive, selecționata națională de fotbal a României a reușit o primă victorie, 5-3 în compania Belarusului, într-o partidă amicală disputată la Ploiești, iar selecționerul Mirel Rădoi susține că „era nevoie de această descătușare”. La finalul partidei amicale, antrenorul a vorbit și despre zvonurile privind plecarea sa la Universitatea Craiova.

Ce au declarat Mirel Rădoi, Răzvan Marin și Dennis Man după victoria României în amicalul cu Belarus

„Cred că am câştigat o repriză şi am pierdut o repriză. Aveam nevoie de această victorie, moralul este important, era nevoie de această descătuşare. Nu e dezamăgire că am primit trei goluri, dar este o problemă. Însă mă bucur că am văzut o reacţie a jucătorilor, că am reuşit să fim calmi, dar asta nu înseamnă că trecem cu vederea altor probleme", a afirmat Mirel Rădoi, la Pro X, potrivit News.ro.

Întrebat dacă va pleca la Universitatea Craiova, selecționerul Mirel Rădoi a răspuns: „Nu vreau să discut despre altceva, sunt la echipa naţională, altceva nu am ce spune. Eu sunt la echipa naţională acum".

Confirmat deja ca o prezență constantă în echipa națională, Răzvan Marin a oferit și el o reacție la finalul meciului, pentru același post de televiziune. Mijlocașul spune că „a fost o mândrie” să fie căpitanul României în această seară, dar recunoaște că s-a gândit că ar putea prelua această postură când a văzut că nu joacă Tătărușanu.

„Mă bucur că Mister a avut încredere să mă pună căpitan. Veneam după nişte eşecuri şi e un meci bun pentru moralul nostru. Ne va ajuta pentru meciurile cu Norvegia şi Irlanda de Nord. A fost o mândrie să fiu căpitan,când am văzut că nu joacă Tătă, m-am gândit că poate sunt eu, că eram cel mai vechi. Sper sănu înşel această încredere. Mă bucur că amdat gol, nu am mai dat de un an jumate”, a spus Răzvn Marin.

Poate cel mai în formă jucător al Ligii 1 la ora actuală, Dennis Man a afirmat că, per total, „a fost un meci bun” și s-a arătat „fericit” că a fost convocat de Mirel Rădoi. Fotbalistul lui FCSB a vorbit și despre duelul de foc cu Norvegia din Liga Națiunilor – în tur, selecționata norvegiană a aplicat României un „duș” cât se poate de rece, impunându-se cu un autoritar 4-0.

„Am făcut o primă repriză bună. În repriza a doua cred că ne-am relaxat puţin. Per total a fost un meci bun. Îmi doream mult să fiu alături de ei (n.r. – de naţionala de tineret), dar pe de altă parte sunt fericit că sunt aici. Orice jucător din România îşi doreşte să fie la echipa naţională. (...) Ne aşţeaptă un meci greu (n.r. - cu Norvegia), cu o echipă cu jucători de valoare. Sperăm duminică să dăm sută la sută. Nu mi-e frică de Haaland, văd că-şi face freza... Glumesc. Este un jucători de valoare, tot respectul pentru el”, a declarat Dennis Man, la Pro X.