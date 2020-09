România-Austria, 3-2, în Liga Națiunilor. Tricolorii au deschis scorul în minutul 3

România a învins, luni, Austria, scor 3-2, în meciul disputat în etapa a doua a fazei grupelor Ligii Națiunilor. România este astfel pe primul loc în grupă.

Scorul a fost deschis de tricolori în minutul 3 de atacantul Denis Alibec, care a marcat astfel al doilea gol în tricoul naționalei. Austriecii au egalat în minutul 17, printr-o reușită a lui Baumgartner.

La scurt timp după revenirea din pauză, în minutul 51, fundașul Dragoș Grigore marchează pentru scorul de 2-1, după o lovitură liberă executată de Maxim.

Iar 20 de minute mai târziu, în minutul 71, tricolorii își majorează avantajul, prin golul marcat de Alex Maxim.

Al cincilea gol al partidei a fost marcat de autrieci în minutul 80, prin reușita lui Onisiwo.

România este în grupă cu Austria, Norvegia și Irlanda de Nord, iar naționala noastră venea după remiza înregistrată la București, în compania selecționatei nord-irlandeze. Deși „tricolorii mari" au suferit la nivel de prestații în ultima perioadă, au arătat bine în partida de pe Arena Națională, pe care au dominat-o aproape integral și în care și-au creat destul de multe ocazii de poartă. Cu un om în plus pe teren circa 50 de minute, băieții lui Mirel Rădoi au controlat jocul, dar s-au văzut egalați în ultimele minute ale confruntării, la capătul unui moment de imprecizie în faza de apărare.

România deschisese scorul încă din minutul 25, prin Pușcaș, și a condus pentru o bună bucată de vreme, dar Irlanda de Nord avea să înscrie și ea printr-un gol nesperat – Whyte a punctat în minutul 86, iar tabela a rămas neschimbată până la final. „La faza golului am păstrat distanța ca în această pandemie”, a spus selecționerul Mirel Rădoi, într-o notă ironică, la finalul partidei inaugurale din actuala campanie de Liga Națiunilor.

„E păcat de efortul pe care l-am depus, în fotbalul nu câștigă mereu echipa mai bună. Ne-am lăsat egalați când aveam un om în plus, probabil am fost prea relaxați. Rămânem cu determinarea băieților, sperăm că vom recupera punctele pierdute peste trei zile. Cum și noi am pierdut azi două puncte nedrept, putem recupera în Austria. Să vedem cum putem recupera jucătorii din punct de vedere fizic și mental. În a doua repriză am scăzut și ritmul, n-am avut răbdare și din păcate a venit faza golului. Ca să glumesc puțin, la faza golului am păstrat distanța ca în această pandemie. Din punct de vedere al determinării n-am ce să le reproșez jucătorilor”, declara selecționerul Mirel Rădoi, după meci, potrivit Digi Sport.

Dezamăgit de rezultatul din duelul cu Irlanda de Nord, George Pușcaș era totuși optimist cu privire la restul campaniei și își îndemna colegii la o mai bună mobilizare. „Să stăm cu capul sus”, sublinia atacantul lui Reading.

„E bine că ne-am creat ocazii, dar supărător este că am plecat doar cu un punct şi rezultatul care a fost nedrept. Trebuie să ne mobilizăm mai bine, să stăm cu capul sus, pentru că este supărator pentru toată lumea, după un asemenea meci să pleci doar cu un punct. Sper ca jocul bun pe care l-am făcut astăzi să ne aducă un rezultat bun la meciul viitor. Am avut multe ocazii de gol astăzi, dar s-a terminat 1-1. Îmi doresc ca în următorul meci să marcăm mai mult. Când ataci mereu, în zona de apărare eşti cu mai puţini oameni, iar când mingea nu îţi intră, câtedeodată jocul te pedepseşte. Austria este o echipă bună, deci trebuie să ne mobilizăm după meciul de astăzi. Ne aşteaptă un meci greu şi sper că jocul de astăzi ne va răsplăti pe viitor. Mi-au plăcut antrenamentele, au fost intense, toata lumea s-a pregătit perfect”, afirma George Pușcaș, potrivit Telekom Sport.