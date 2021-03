România, învinsă la handbal feminin de Norvegia în turneul preolimpic. Adrian Vasile: Meciul de mâine, cu Muntenegru, va fi pe viață și pe moarte

Selecționata de handbal feminin a României a cedat în compania Norvegiei, sâmbătă seară, scor 24-29, și va avea duminică un meci decisiv pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu Muntenegru. La finalul partidei cu naționala nordică, antrenorul Adrian Vasile a declarat că partida de mâine va fi una „pe viață și pe moarte”.

România a început bine partida și s-a aflat pentru scurtă vreme chiar și la conducere în debutul jocului, însă balanța s-a dezechilibrat rapid, iar „tricolorele” au cedat în final la cinci goluri diferență. Cum Muntenegru a produs marea surpriză vineri, când a învins-o pe Norvegia cu 28-23, naționala noastră este obligată să învingă la cel puțin cinci goluri diferență pentru a spera la calificare.

România o va înfrunta pe Muntenegru duminică, de la ora 17:00.

Ce a declarat Adrian Vasile, selecționerul naționalei feminine de handbal, după înfrângerea suferită de România cu Norvegia

”Astăzi a fost o mare luptă a fetelor, sunt mulţumit de atitudinea fetelor şi nu am cedat, am încercat să luptăm 60 de minute. Pentru efortul fetelor şi spiritului lot de luptă spun felicitări. Pentru mine, paşii arătaţi de fete astăzi sunt un plus. Nu e un sentiment plăcut înfrângerea la cinci goluri. Mai avem un meci mâine şi este crucial, am mare încredere în fete că vom reuşi să ne calificăm. Va fi un meci pe viaţă şi pe moarte. Tot ce-mi doresc e ca România să fie calificată, care va fi a doua echipă nu mă interesează. Totul e la mâna noastră”, declarat Adrian Vasile, sâmbătă seară, potrivit News.ro.

Selecționerul a refuzat să comenteze arbitrajul. Referitor la faptul că în repriza secundă Cristina Neagu a părut ceva mai nervoasă pe teren, pe fondul unor decizii de arbitraj contestate de jucătoarele noastre, Adrian Vasile a declarat: „Cele mai grele momente ca jucător sunt când simţi că dai totul în teren, dar simţi şi că se întâmplă anumite lucruri, care nu sunt uşor de acceptat. Cristina e căpitanul echipei şi o mare patrioată”.