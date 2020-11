România U21, calificată la Euro 2021. Cum va arăta turneul final inedit, care sunt echipele calificate și când va avea loc tragerea la sorți

Naționala de fotbal Under-21 a României a reușit doar o remiză cu selecționata similară din Danemarca, marți seară, la Ploiești, dar egalul i-a fost suficient pentru a-i asigura calificarea la Campionatul European U21 de anul viitor. Astfel, „tricolorii mici” vor lua parte la un turneu final inedit, în Ungaria și Slovenia, ce va cuprinde 16 echipe și se va desfășura în două perioade. Grupele vor fi trase la sorți în data de 10 decembrie, la Nyon, Elveția.

România U21 s-a calificat la Euro 2021, turneu final ce se va disputa în Ungaria și Slovenia

Cu punctul obținut marți seară pe „Ilie Oană” din Ploiești, reprezentativa noastră de tineret și-a asigurat prezența printre cele 16 echipe care vor evolua la Euro U21 de anul viitor – la turneul final vor participa cele nouă câștigătoare ale grupelor din preliminarii, cele mai bune cinci echipe clasate pe locul al doilea, printre care și România U21, și selecționatele țărilor-gazdă, Ungaria U21 și Slovenia U21.

Detaliul inedit la acest turneu final constă în faptul că meciurile se vor desfășura pe două perioade. Faza grupelor va fi între 24 și 31 martie 2021, în timp ce fazele eliminatorii vor fi disputate cu două luni mai târziu, între 31 mai și 6 iunie, potrivit GSP.

Cele 16 echipe calificate vor fi împărțite în patru grupe de câte patru, în funcție de coeficientul lor, ce se calculează pe baza rezultatelor din aceste preliminarii și de la precendetele două turnee finale – la cel mai recent dintre ele, cel din 2019, România U21 ajungea până în faza semifinalelor. Ungaria și Slovenia, țările-gazdă, vor face parte din prima urnă valorică, iar celelalte 14 selecționate de tineret vor fi plasate în urne în funcție de coeficient.

„Foarte frumos momentul. Satisfacție mare, vă dați seama. Când am fost pus, am îndeplinit obiectivul. La Voluntari am fost pus să salvez echipa, am reușit. Aici, am fost pus să calific echipa și am reușit. Mai contează că am avut emoții? Mi-a mai spus cineva că de ce n-am riscat, de ce nu m-am dus să câștig. Am mai făcut așa acum 17 ani (n.r - Danemarca - România 2-2, când tricolorii au ratat calificarea la EURO 2004) și am rămas cu buza umflată în ultima secundă”, a declarat selecționerul Adrian Mutu după obținerea calificării, potrivit Digi Sport.

Cele 16 echipe calificate la Euro U21 din 2021