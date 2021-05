Salt spectaculos în topul WTA pentru Sorana Cîrstea, după calificarea în finala de la Strasbourg: „Am încercat sa fiu puțin mai șmecheră"

Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA de la Strasbourg și are șansa de a cuceri al doilea trofeu din acest an. Odată cu accederea în ultimul meci al competiției, jucătoarea din România a bifat un salt spectaculos în ierarhia mondială.

Sportiva din Capitală și-a asigurat un cec de peste 13.000 de euro, 180 de puncte WTA și o ascensiune de 8 locuri în clasament, până pe poziția numărul 53.

Sorana Cîrstea, după semifinala cu Magda Linette: „Sunt foarte fericită, ținând cont că nu aveam mari așteptări la Strasbourg"

La finalul semifinalei spectaculoase, care a durat două ore și 11 minute, Sorana Cîrstea a declarat că nu avea mari speranțe la acest turneu.

„A fost un meci foarte greu, atât eu, cât și Magda am jucat solid si foarte bine! Chiar dacă am pierdut primul set, nu am cedat și am încercat sa fiu puțin mai șmecheră. Am preluat inițiativa în schimburi, iar asta a funcționat.

Au fost multe raliuri lungi, am lovit ambele puternic, dar în același timp am avut și răbdare. Sunt foarte fericită, ținând cont că nu aveam mari așteptări la Strasbourg, venind aici după accidentare. E fantastic că am ajuns în finală!”, a declarat Sorana Cîrstea.

În semifinală, Sorana a învins-o pe Magda Linette (48 WTA). a reușit să revină spectaculos, după ce în primul set a pierdut cu scorul de 3-6. În setul al doilea a câștigat cu 6-4, iar în decisiv cu 6-2.

În finală, Sorana va juca împotriva Barborei Krejcikova (38 WTA), care a trecut în semifinală de Jule Niemeier (216 WTA) cu 5-7, 6-3, 6-4.