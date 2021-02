Scandal între FRF și LPF, pe tema VAR. Acuzații grave din partea lui Răzvan Burleanu

Până la implementarea arbitrajului video în fotbalul românesc, este cale lungă. Sau cel puțin, așa pare. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a susținut în cursul zilei de joi, 25 februarie, o conferință de presă în care a lansat atacuri dure la adresa Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

Răzvan Burleanu a declarat faptul că FRF nu-și permite să suporte cheltuielile pentru VAR.

„Pentru cheltuielile de arbitraj, FRF primește de la UEFA doar 100.000 de euro în fiecare an. Cheltuielile FRF depășesc 350.000 de euro, bani care se duc în pregătirea arbitrilor. De anul trecut am preluat și testarea, pentru toți, inclusiv cei din Liga 1. Sper că am clarificat acest lucru, banii nu pică din cer. Nu sunt niște fonduri la UEFA sau FIFA pe care refuzăm să le accesăm.

Menționez principalele surse de venit ale Federației. Cele 10 meciuri ale echipei naționale, meciurile din Liga 2 și cele din Cupa României. Niciun ban public. Toate veniturile din Liga 2 și Cupă se duc exclusiv către echipe. Nu oprim niciun ban, în comparație cu modelul de la LPF. Cu aceste fonduri finanțăm activitatea a 18 loturi naționale și 52 de competiții. Dacă ar fi să comparăm cu anul 2014, când administram doar 10 loturi. Când vine vorba despre competiții, în 2014 erau doar 21”, a declarat Burleanu.

FRF și LPF pasează răspunderea. Răzvan Burleanu: „Palavragiii de la LPF vor să conducă arbitrajul românesc pe banii FRF"

De asemenea, Răzvan Burleanu a declarat că-i suspectează pe cei de la LPF de parti-pris-uri cu anumite echipe din campionatul intern.

„Palavragiii de la LPF vor să își asume acest proiect, al VAR. De asta s-a blocat. LPF a solicitat să își asume implementarea, deși nu acoperă niciun leu. LPF vrea să conducă arbitrajul românesc pe banii FRF.

Îi suspectez că vor un control pe arbitraj, pe care să îl tranzacționeze în avantajul și în interesul vreunui club, așa cum există astăzi suspiciuni că o fac la nivelul comisiilor jurisdicționale. Dacă nu vor recunoaște autoritatea CCA, atunci FRF nu va mai acoperi niciun cost pentru implementarea VAR”, a concluzionat Răzvan Burleanu. S-a aflat cine o va înlocui pe Gina Pistol la “Chefi la cuţite”. Ce se întâmplă cu show-ul Asia Expres

Justin Ștefan, secretar general al LPF, este cel mai vocal oficial pe tema VAR.