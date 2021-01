Scandal la Australian Open, după ce iubita unui tenismen s-a plâns că trebuie să se spele singură pe cap. Novak Djokovic, apostrofat de un rival (VIDEO)

Au apărut primele tensiuni din carantina australiană, în care au fost nevoiți să intre jucătorii de tenis participanți la turneul de Grand Slam Australian Open. Novak Djokovic, liderul mondial, a cerut relaxarea măsurilor de restricție. Iubita lui Bernard Tomic a ajuns în atenția mass-media după ce s-a plâns că trebuie să se spele singură pe cap, iar Nick Kyrgios a intervenit rapid „pe fir", cu o reacție dură.

„Djokovic e doar o unealtă. Să nu se supere Bernie, dar domnișoara lui clar că nu are vreo perspectivă. Scene ridicole", a notat pe pagina sa de Twitter controversatul Nicholas Kyrgios.

Djokovic is a tool. I don’t mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes https://t.co/MMgeriH2GJ