Scandalul Sebastian Colțescu în presa internațională. Ce scriu jurnaliștii străini despre acuzația de rasism adusă arbitrului român

Scandalul de la meciul de Liga Campionilor dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir, în care a fost implicat arbitrul Sebastian Colțescu a fost intens dezbătut în presa internațională, marile publicații omentând pe marginea acuzațiilor de rasism.

Potrivit AFP, Sebastian Colţescu i-a cerut în min. 16 lui Ovidiu Haţegan, arbitrul central, să intervină pentru a-l calma pe Webo, care fusese prea vehement la o decizie a acestuia. Colţescu l-a identificat pe antrenorul secund al echipei turce cu termenul de „tipul ăla negru”, iar Haţegan i-a arătat cartonaşul roşu fostului atacant camerunez.

Despre acest incident au scris nu numai ziarele de sport, ci și marile site-uri de știri generaliste. În general tonul este acuzator la adresa arbitrului român și consideră că termenul a fost jignitor folosit:

Marca, cotidian de sport din Spania: Webo, asistentul de la Başakşehir, este clar: „Al patrulea arbitru a spus dă-l afară pe ăla negru” La Stampa, Italia titrează: Liga Campionilor, incredibil la Paris: Insulte rasiste de la al patrulea arbitru, PSG și Başakşehir părăsesc terenul Nici marea publicație Le Figaro din Franța nu este mai împăciuitoare la adresa românului: „Ăla negru de acolo...” Ce a spus al patrulea arbitru de la meciul PSG - Başakşehir

BBC, Anglia: PSG vs Istanbul Başakşehir, întrerupt după ce jucătorii au părăsit terenul, făcând acuzații de rasism The Guardian, Anglia: PSG vs Istanbul Başakşehir: Jucătorii părăsesc terenul după ce al patrulea arbitru a fost acuzat de rasism

The New York Times, SUA: Meci de Liga Campionilor suspendat în urma acuzațiilor de rasism

Arbitrul român Sebastian Colțescu, al patrulea oficial al întâlnirii, a fost acuzat de rasism după ce s-ar fi referit la un asistent al echipei turce cu apelativul „ăla negru”.

Cum a început scandalul de rasism cu arbitrii români Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan în prim-plan

În prima repriză a meciului de marți, 8 decembrie, între Paris Saint Germain (PSG) și Istanbul Bașakșehir, staff-ul echipei din Turica s-a dezlănțuit. În minutul 13 al partidei, Sebastian Colțescu i-a atras atenția lui Ovidiu Hațegan să-l elimine pe Pierre Webo, secundul celor de la Instanbul. Pentru a-l identifica, a folosit cuvântul „negru".

Astfel, Webo, rezerva Demba Ba, membri ai staff-ului și alți jucători ai celor de la Istanbul au început să protesteze, iar după 5 minute au părăsit terenul.

Meciul se va relua miercuri, 9 decembrie, de la ora 19:55, din minutul 14. La centru se va afla olandezul Danny Makkelie, iar echipa va fi completată de un alt olandez și doi polonezi. La camera VAR vor fi doi italieni.

Din echipa inițială făceau parte Ovidiu Hațegan (central), Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe (asistenți) și Sebastian Colțescu (arbitru de rezervă).