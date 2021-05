Schimbare înainte de EURO 2020. Cine este noul selecționer al Germaniei, în locul lui Joachim Low

Schimbare importantă la naționala Germaniei, înainte de EURO 2020. Nemții au un nou selecționer. Joachim Low (61 de ani), care a stat pe bancă în calitate de antrenor principal timp de 15 ani, a fost înlocuit de unul dintre cei mai „în vogă" tehnicieni din lume.

Federația de Fotbal a Germaniei și Hansi Flick (56 de ani) au semnat astăzi contractul. Fostul antrenor de la Bayern Munchen a primit în această perioadă oferte și de la echipe de club, dar în cele din urmă a ales naționala.

BREAKING: Hansi #Flick will become the new Germany national team head coach following @EURO2020 #DieMannschaft pic.twitter.com/2CpxjIsQSn