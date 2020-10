Selecționerul Islandei a anunțat lotul cu care vrea să o oprească pe România din drumul spre EURO

Erik Hamrén, selecționerul Islandei, a anunțat lotul convocat pentru partida cu România din 8 octombrie, din semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor. Potrivit FRF, islandezii se bazează pe 26 de jucători pentru duelul de foc cu naționala antrenată de Mirel Rădoi.

Portari: Hannes Þór Halldórsson (Valur, 70/0), Rúnar Alex Rúnarsson (Arsenal, 5/0), Ögmundur Kristinsson (Olympiacos, 16/0)

Fundași: Ari Freyr Skúlason (KV Oostende, 73/0), Hörður Björgvin Magnússon (ȚSKA Moscova, 29/2), Birkir Már Sævarsson (Valur, 92/1), Kári Árnason (Víkingur R., 84/6), Ragnar Sigurðsson (FC Copenhaga, 94/5), Sverrir Ingi Ingason (PAOK, 30/3), Hólmar Örn Eyjólfsson (Rosenborg, 15/2), Hjörtur Hermannsson (Bröndby, 16/1)

Mijlocași: Birkir Bjarnason (Brescia, 86/13), Aron Einar Gunnarsson (Al Arabi, 87/2), Gylfi Sigurðsson (Everton, 74/22), Rúnar Már Sigurjónsson (Astana, 25/1), Guðlaugur Victor Pálsson (SV Darmstadt, 98/17), Arnór Ingvi Traustason (Malmö FF, 34/5), Arnór Sigurðsson (ȚSKA Moscova, 10/1), Jón Dagur Þorsteinsson (AGF, 4/1), Jóhann Berg Guðmundsson (Burnley, 75/8), Mikael Neville Anderson (FC Midtjylland, 6/0)

Atacanți: Albert Guðmundsson (AZ Alkmaar, 12/3), Alfreð Finnbogason (FC Augsburg, 57/15), Jón Daði Böðvarsson (Millwall, 50/3), Kolbeinn Sigþórsson (AIK, 58/26), Viðar Örn Kjartansson (Valerenga IF, 26/3)

Semifinala play-off-ul UEFA EURO 2020, Islanda – România, este programată joi, 8 octombrie, de la ora 21:45.

Barajul în 4 este ultima șansă pentru România în ceea ce privește calificarea la Campionatul European de anul viitor. Dacă trec de Islanda în 8 octombrie, „tricolorii” își vor măsura forțele cu învingătoarea dintre Bulgaria și Ungaria în 12 noiembrie. Miza celor două manșe este cu atât mai mare, în condițiile în care turneul final din 2021 va cuprinde și meciuri disputate la București. De altfel, chiar și tragerea la sorți a grupelor a avut loc în Capitala României. Dacă se califică, România le va întâlni în grupele Europeanului pe Ucraina, Olanda și Austria.

Interesant de remarcat este „tricolorii” au învins recent selecționata austriacă, în a doua etapă de Liga Națiunilor. În runda inaugurală, România a pierdut două puncte cu Irlanda de Nord, deși a arătat bine și atunci, dominând categoric partida.

„E păcat de efortul pe care l-am depus, în fotbalul nu câștigă mereu echipa mai bună. Ne-am lăsat egalați când aveam un om în plus, probabil am fost prea relaxați. Rămânem cu determinarea băieților, sperăm că vom recupera punctele pierdute peste trei zile. Cum și noi am pierdut azi două puncte nedrept, putem recupera în Austria. Să vedem cum putem recupera jucătorii din punct de vedere fizic și mental. În a doua repriză am scăzut și ritmul, n-am avut răbdare și din păcate a venit faza golului. Ca să glumesc puțin, la faza golului am păstrat distanța ca în această pandemie. Din punct de vedere al determinării n-am ce să le reproșez jucătorilor", declara selecționerul Mirel Rădoi, după meci, potrivit Digi Sport.