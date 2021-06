Serena Williams, decizie categorică după eliminarea de la Roland Garros

Serena Williams (39 de ani, 8 WTA) a hotărât să vâneze doar „iepurii" mari. Americanca trage tare pentru a cuceri un nou trofeu de Grand Slam, pe final de carieră. După eliminarea de la Roland Garros, fostul lider mondial va ținti direct Wimbledonul, fără vreun turneu de pregătire.

„Dacă a fost ultimul meci la Paris? Nu e ceva la care mă gândesc acum, mi-e gândul la alte lucruri. Am avut câteva meciuri bune la Roland Garros, sunt fericită că am obținut câteva victorii pe zgură. Nu am niciun regret.

Sunt fericită că urmează sezonul pe iarbă. Istoria arată că m-am descurcat bine acolo. Cred că nu mă voi înscrie la niciun turneu de pregătire. Îmi voi lua câteva zile libere, voi merge acasă și mă voi pregăti pentru Londra”, a declarat Serena Williams, potrivit Tennis World.

Serena Williams, 7 trofee la Wimbledon

Americanca a fost eliminată de Elena Rybakina (21 de ani, 22 WTA) de la Roland Garros 2021, cu 6-3, 7-5. Serena Williams are în palmares 23 de titluri de Grand Slam, cu unul mai puțin decât deținătoarea recordului, Margaret Court.

Williams nu a mai câștigat un Grand Slam din anul 2017. În urmă cu patru ani a cucerit Australian Open. Maternitatea a pus capăt evoluțiilor sale remarcabile.

Startul la Wimbledon va fi dat pe 28 iunie, competiție la care Serena are șapte trofee. În 2019 a bifat finala, în fața Simonei Halep.