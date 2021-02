Serena Williams, pusă pe glume după victoria în fața Simonei Halep: Nu m-am mai simțit așa din vara lui 1926! (VIDEO)

Serena Williams a fost pusă pe glume în conferința de presă de după victoria în fața Simonei Halep, din sferturile Australian Open. La întrebările jurnaliștilor, americanca a spus că nu s-a mai simțit atât de încrezătoare din 1926!

La conferința de după meci, întrebată despre două raliuri lungi, în setul doi, pe care le-a tranşat în favoarea sa, Williams a răspuns că nu s-a mai simţit atât de încrezătoare, în timpul unor schimburi lungi, din vara lui 1926.

„Cred că acesta e cel mai bun meci din acest turneu şi, evident, a trebuit să mă lupt cu numărul 2 din lume. Ştiam că trebuie să joc mai bine şi asta am făcut, aşa că sunt bucuroasă. (...) Nu m-am gândit prea mult la ce s-a întâmplat în 2019, la Wimbledon. Ştiam că nu pot juca mai rău de atât. (...) Am lucrat mult şi am încercat să fiu mai bună. Viteza din jocul meu a fost mereu foarte bună”, a mai afirmat fostul număr 1 mondial.

Reporter : "When was the last time you felt those rallies belonged to you"@serenawilliams : "The summer of 1926 was the last time I felt that...." #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/MZnRkfct1G