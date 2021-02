Serena Williams și-a anunțat abandonul la Yarra Valley Classic, ultima competiție înainte de Australian Open. Ce efect ar putea avea vestea pentru Simona Halep

Vești bune pentru Simona Halep. Sportiva noastră ar putea scăpa de una dintre cele mai puternice adversare de pe traseul de la Australian Open. Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) s-a retras de la Yarra Valley Classic (Melbourne), ultima competiție de dinaintea turneului de Grand Slam, în urma unei accidentări.

Serena Williams și-a anunțat retragerea la două ore după confruntarea cu conaționala Danielle Collins, scor 6-2, 4-6, 10-6, din sferturile Yarra Valley Classic. Fostul lider mondial a acuzat dureri la umărul drept, potrivit WTA Insider. Astfel, Ashleigh Barty s-a calificat direct în finală și va juca cu câștigătoarea duelului dintre Marketa Vondrousova (21 WTA) și Garbine Muguruza (15 WTA).

Serena Williams has withdrawn ahead of her semifinal at the Yarra Valley Classic due to a right shoulder injury.



Ashleigh Barty receives a walkover into the final.