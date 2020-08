Simona Halep a provocat o reacţie fermă a americanilor. Ce scrie New York Times după ce românca a anunţat că nu merge la US Open

Numărul 2 WTA va absenta de la Grand Slem-ul american. Simona Halep a anunţat, pe Twitter, că nu va face deplasarea peste Ocean, din cauza numărului ridcat de cazuri de Covid-19 din Statele Unite.

NY Times a scris despre Halep

Presa americană a scos în evidenţă decizia luată de Simona Halep. New York Times, preluat de Digisport, a titrat "Simona Halep out, US Open fără jucătoarele de top", iar jurnaliștii americani subliniază că "va fi cea mai slabă ediției din istorie din punct de vedere al jucătoarelor din Top 10 WTA". Din Top 10 vor absenta australianca Ashleigh Barty (1 WTA), Simona Halep (2 WTA), Elina Svitolina (5 WTA), Bianca Andreescu (6 WTA), Kiki Bertens (7 WTA) și Belinda Bencic (8 WTA).

Cum a explicat Simona absenţa de la US Open

Românca a precizat că pune sănătatea pe primul loc, motiv pentru care a evitat să meargă la Grand Slem-ul care va debuta pe 31 august. "După ce am analizat toți factorii și, luând în considerare circumstanțele excepționale cu care ne confruntăm, am decis să nu merg la New York pentru US Open. Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc, așa că prefer să rămân să mă antrenez în Europa. Știu că WTA și Federația Americană au depus mult efort pentru a organiza turneul în deplină siguranță și doresc tuturor participanților mult succes", a scris Simona Halep, pe Twitter.