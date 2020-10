Simona Halep a ratat premiul pentru cea mai bună jucătoare a lunii septembrie. WTA a premiat-o la altă categorie (VIDEO)

Simona Halep nu a câștigat premiul pentru cea mai bună jucătoare a lunii septembrie, însă Asociația Tenisului Profesionist (WTA) i-a acordat premiul pentru altă categorie.

Constănțeanca a reușit cea mai frumoasă lovitură a lunii septembrie, într-un meci de dublu, sportiva primind distincția respectivă pentru prima oară în carieră.

Simona Halep a ratat premiul pentru jucătoarea lunii septembrie

Simona Halep și Monica Niculescu au reușit cel mai spectaculos punct al lunii septembrie în competițiile de dublu, în urma voturilor exprimate de fani pe site-ul oficial al WTA.

Simona și Monica au avut un schimb de mingi fabulos la Roma, în turul I, contra perechii Elina Svitolina/Dayana Yastremska (Ucraina), scor 6-0, 6-1.

Halep și Niculescu au câștigat punctul după ce ambele au lovit mingea atât la fileu, cât și din spatele terenului.

„Alegerea voastră pentru lovitura lunii septembrie la dublu? Extraordinarul raliu reușit de Simona Halep și Monica Niculescu la Roma”, a fost anunțul făcut sâmbătă seară de WTA.

Simona evoluează destul de rar în probele de dublu, lucru care se vede și în clasament. Dacă Halep se află pe poziția secundă la simplu, ea ocupă locul 145 WTA în ierarhia de dublu.

Simona Halep a fost nominalizată și la titlul de jucătoarea lunii septembrie, însă fanii au decis că Naomi Osaka (Japonia) merită distincția.

Simona Halep, despre cel mai important moment din 2020 pentru ea

În ciuda înfrângerii aparent premature de la Roland Garros și a crizei COVID-19, românca a câștigat deja mai multe trofee în 2020 decât în 2019, și anume Openul Italian, Praga și Dubai. În acest an, ea a pierdut o singură dată pe zgură și de două ori pe hard, cu Aryna Sabalenka și Garbine Muguruza.

Întrebată de jurnaliști cu ce rămâne după acest sezon 2020, Simona Halep a explicat că rămâne „cu bucuria că am putut să jucăm tenis”.

„Sinceră să fiu, după 2020 rămân cu bucuria că am putut să jucăm tenis. M-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici, pe zgura de la Paris. M-am distrat, chiar dacă m-am și plictisit în camera de hotel. A fost minunat să am parte de câteva meciuri pe zgură, iar faptul că am câștigat Roma este cel mai frumos moment din acest an pentru mine (zâmbește). Când ajung acasă vreau să mă odihnesc, să mă plimb pe străzi pentru că aici am fost foarte plictisită. Voi sta cu familia mea și mă voi bucura de tot timpul liber pe care-l voi avea pentru că sunt foarte fericită cu modul în care am jucat anul acesta, voi sărbători pentru asta, nu voi ruina totul doar pentru un meci sau două”, a declarat Halep, potrivit Eurosport.