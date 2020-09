Simona Halep a surprins audienţa imediat după finala câştigată la Roma. Cui i-a transmis un mesaj

Simona Halep, numărul doi mondial, a câştigat, luni, turneul WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.098.290 dolari, după ce adversara sa din finală, Karolina Pliskova, a abandonat la scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă. Cehoaica a acuzat probleme la spate, iar durerile au devenit insuportabile pentru a mai contnua meciul.

Simona Halep a felicitat-o pe Karolina Pliskova

Dşi, în momentul întreruperii meciului, scorul era clar în favoarea româncei, numărul 2 mondial a felicitat-o, totuşi, pe adversară pentru partida pe care a reuşit-o până în acel moment. "A fost bine să joc din nou cu public. Vă mulţumesc că aţi venit, a fost o energie bună care a venit din tribune. Vreau s-o felicit pe Karolina. Ştiu că nu aşa ţi-ai dorit să închei o finală, dar poate ne întâlnim în altă finală, la Roland Garros. După două finale, în sfârşit am putut să câştig acest trofeu. Bine că am şi acest trofeu în braţe, am reuşit să-l câştig. Vreau să le mulţumesc organizatorilor. V-aţi descurcat bine în acest context al pandemiei. Vă mulţumim pentru efortul şi rădbarea pe care le-aţi avut, domnului director al turneului şi staffului dânsului", a spus Simona Halep.

Halep a câştigat finala în doar 32 de minute

Românca a fost declarată învingătoare după 32 de minute în faţa campioanei en titre, Pliskova (28 ani, 4 WTA) abandonând din cauza unor probleme la spate. Simona Halep va primi un cec de 205.190 de euro şi 900 de puncte WTA, iar Pliskova se va alege cu 150.000 de euro şi 585 puncte WTA.