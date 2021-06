Simona Halep ar putea rata și Wimbledonul: „Nu pot nici să mă antrenez, pentru că accidentarea este încă la început"

Simona Halep nu a putut lua startul la turneul preferat de Grand Slam, Roland Garros, din cauza accidentării suferite pe 12 mai, în meciul cu Angelique Kerber, la Roma. Românca a oferit noi informații despre starea sa de sănătate într-un interviu pentru Eurosport.

Fostul lider mondial a dezvăluit că, de fapt, a suferit două rupturi. Halep a mai menționat că va trebui să mai stea pe tușă o vreme. Nu a menționat cât timp, dar cert este că peste doar 25 de zile va debuta al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon.

„De obicei nu sunt în această perioadă acasă, dar din păcate, anul acesta m-am accidentat. Este diferit față de anul trecut, pentru că anul trecut nu se jucau turnee. Atunci a fost mai ușor de gestionat, dar acum sufăr puțin, toată lumea e la turnee, iar eu sunt acasă. Nu pot nici să mă antrenez, pentru că accidentarea este încă la început.

Va trebui să mai stau o perioadă fără tenis, fără alergare, pentru că mușchiul încă nu s-a sudat. E greu, pentru că nu sunt obișnuită să stau în mijlocul sezonului acasă și să nu fac nimic", a declarat Halep, pentru sursa citată.

Simona Halep: „Nu am anticipat deloc accidentarea"

Nu a existat niciun semn prin care Halep ar fi putut anticipa accidentarea.

„Momentele de la Roma au fost într-adevăr grele, pentru că din nimic mi s-a întâmplat această ruptură. Nu am anticipat-o absolut deloc. Mi s-a părut imposibilă că stând la retur se poate întâmpla o ruptură musculară. Chiar am avut două. Prima este mult mai profundă, a doua este la suprafață, dar amândouă sunt destul de periculoase. Am acceptat această accidentare și sunt destul de pozitivă, pentru că știu că dacă ești pozitiv și ai încredere, te poți vindeca mai repede și am început deja procesul vindecării", a mai transmis Halep.