Simona Halep ar putea reveni pe primul loc mondial la turneul de Grand Slam la care se simte cel mai bine. Cum stau româncele în clasamentul WTA înainte de Roland Garros

După triumful de la Roma, Simona Halep și-a consolidat a doua poziție în ierarhia mondială a jucătoarelor profesioniste de tenis. Mai mult decât atât, românca se află la mai puțin de 1.500 de puncte distanță de liderul Ashleigh Barty, care nu vine la Roland Garros să își apere trofeul cucerit anul trecut.

Nu mai puțin de cinci românce se regăsesc în Top 100 WTA. Alături de Simona Halep, în prima sută de jucătoare din lume se mai află Patricia Țig (#58 WTA), Irina Begu (#72 WTA), Sorana Cîrstea (#83 WTA) și Ana Bogdan (#93 WTA).

Simona Halep stă bine și în cursa pentru calificarea la Turneul Campioanelor, unde a urcat de pe poziția a 5-a, pe poziția a 3-a, fiind sub Naomi Osaka și Sofia Kenin, cele două câștigătoare de Grand Slam din 2020 – Osaka s-a impus recent la US Open, în timp ce Kenin cucerea Australian Open în prima parte a anului.

French Open, turneul de Grand Slam de la Stade Roland Garros din Paris, a început cu etapa calificărilor luni, 21 septembrie, și se va încheia duminică, 11 octombrie. Simona Halep este văzută de mulți drept principala favorită a turneului din diverse motive – se numără printre cele mai bune jucătoare din lume pe zgură, suprafața ei preferată, a arătat aproape impecabil la Praga și la Roma, iar Ashleigh Barty, liderul mondial din tenisul feminin și campioana en-titre de la French Open, nu vine la ediția din acest an. În plus, Halep este câștigătoare de Roland Garros, unde avea să triumfe în 2018, și a mai jucat alte două finale (2017 și 2014).

„Când am jucat pentru prima oară aici, în 2013, m-am simţit foarte bine şi am avut şansa să merg în semifinale. Acum mă bucur că după două finale disputate reuşesc să cuceresc trofeul. Vreau să mulţumesc tuturor pentru faptul că turneul a decurs în condiţii bune ceea ce nu este uşor în actualul context. Ne-am simţit cu adevărat în siguranţă şi foarte bine atât pe teren cât şi în afară, chiar dacă am petrecut mult timp în camere”, a declarat SImona Halep, după ce a câștigat Openul Italian.

Clasamentul WTA la simplu. Cum arată Top 10 și pe ce poziții se află Simona Halep și celelalte românce din tenisul feminin mondial

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte



2 (2). Simona Halep (România) 7.255



3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780



4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205



5 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.740



6 (5). Sofia Kenin (SUA) 4.700



7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555



8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.335



9 (9). Serena Williams (SUA) 4.080



10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 4.010

...........................................................

58 (58). Patricia Maria Ţig 1.105

...........................................................

72 (77). Irina-Camelia Begu 932

...........................................................

83 (82). Sorana Cîrstea 839

93 (92). Ana Bogdan 755

...........................................................

127 (127). Mihaela Buzărnescu 558

...........................................................

141 (141). Monica Niculescu 480

...........................................................

142 (163). Irina Bara 479

...........................................................

167 (166). Jaqueline Cristian 412

...........................................................

179 (178). Elena-Gabriela Ruse 377

...........................................................

199 (199). Laura Ioana Paar 327

...........................................................

241 (240). Gabriela Talabă 263

...........................................................

282 (281). Nicoleta Dascălu 217

...........................................................