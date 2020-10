Simona Halep câștigă și în instanță! Ce sumă va primi înapoi de la ANAF

Simona Halep vs. ANAF, 1-0! Tenismena de 29 de ani, locul 2 WTA, a câștigat în primă instanță procesul cu ANAF. Sportivei i se va restitui o sumă considerabilă, executată în mod nelegal.

Simona Halep a câștigat procesul cu ANAF

În luna februarie, Halep a contestat la Judecătoria Constanța o decizie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală de a o executa silit, pe motiv că nu și-ar fi achitat o parte din impozite pentru anumite bunuri pe care le deține în Constanța.

Tenismena a avut câștig de cauză. Judecătoria Constanța a admis contestația la executare, anunță ziuadeconstanta.ro.

Astfel, Executarea silită a fost anulată, iar Simonei îi vor fi restituiți 178.364 lei, executați în mod nelegal.

„Dispune întoarcerea executării silite pentru suma totală de 178.364 lei, sens în care obligă intimata (nr. Finanțele Publice) la restituirea către contestatoare (n. red. - Simona Halep) a sumei totale de 178.364 lei executate în mod nelegal, precum și la plata dobânzii aferente sumei totale de 178.364 lei, calculate conform art. 174 alin. (5) C. proc. fiscală de la data achitării fiecărei sume componente a sumei de restituit – 58.491 lei reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate și 119.873 lei reprezentând impozit pe venit aferent declarației unice – și până la data restituirii integrale”, se arată în Hotărârea Judecătoriei Constanța.

Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Ce avere a obținut Simona Halep din tenis

DECIZIE ŞOC: Declaraţia pe propria răspundere REVINE. ESTE OBLIGATORIE în toată ţara!

În ciuda eliminării aparent premature de la Roland Garros, a doua tenismenă a lumii a revenit acasă cu 459.000 de euro după participarea la turneul parizian de Grand Slam. Potrivit WTA, ca urmare a performanțelor sportive, averea ei a ajuns în 2020 la circa 37 de milioane de dolari.

„A fost un an fantastic, cu toate greutățile pe care le-am avut, nu vreau să ruinez totul doar pentru un meci. Desigur, nu este ușor de acceptat, dar sunt obișnuită cu momentele dificile, așa că voi mânca o ciocolată și sper ca mâine să fiu mai bine. Ea a jucat excepțional, a fost peste tot, a lovit puternic, a fost meciul ei", a afirmat Simona Halep, la conferința de presă, potrivit Eurosport.

„Sinceră să fiu, după 2020 rămân cu bucuria că am putut să jucăm tenis. M-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici, pe zgura de la Paris. M-am distrat, chiar dacă m-am și plictisit în camera de hotel. A fost minunat să am parte de câteva meciuri pe zgură, iar faptul că am câștigat Roma este cel mai frumos moment din acest an pentru mine (zâmbește). Când ajung acasă vreau să mă odihnesc, să mă plimb pe străzi pentru că aici am fost foarte plictisită. Voi sta cu familia mea și mă voi bucura de tot timpul liber pe care-l voi avea pentru că sunt foarte fericită cu modul în care am jucat anul acesta, voi sărbători pentru asta, nu voi ruina totul doar pentru un meci sau două”, a mai afirmat a doua tenismenă a lumii.

Românca a câștigat deja mai multe trofee în 2020 decât în 2019, și anume Openul Italian, Praga și Dubai. În acest an, ea a pierdut o singură dată pe zgură și de două ori pe hard, cu Aryna Sabalenka și Garbine Muguruza.