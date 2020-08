Simona Halep, câștigătoarea turneului de tenis de la Praga

Simona Halep, numărul 2 WTA, a triumfat la turneul de tenis de la Praga, învingând-o pe Elise Mertens în doar două seturi, cu 6-2, 7-5.

Halep a câștigat a 21-a finală din carieră și al doilea trofeu din anul 2020. Pentru această reușită, sportiva a câștigat 25.000 dolari.

„Vreau să vă mulţumesc tuturor că aţi venit astăzi să ne susţineţi. Ştiu că sunt condiţii grele şi vremuri grele, dar apreciez cu adevărat că aţi venit să ne susţineţi, azi, în finală. Vreau să-i mulţumesc de asemenea lui David (n.r. - David Trunda, directorul turneului) pentru o săptămână grozavă, pentru o treabă extraordinară, ştiu că nu este uşor, ţinând cont de toate regulile, dar aţi reuşit să ne faceţi să ne simţim în foarte mare siguranţă, chiar dacă m-am plictisit foarte mult în cameră, zece zile.

Vă mulţumesc pentru tot, a fost o săptămână grozavă. Vreau să le mulţumesc celor de la WTA şi tuturor sponsorilor, preşedintelui federaţiei, pentru că aţi făcut acest turneu posibil. După o atât de lungă pauză, a fost cu adevărat plăcut să simt din nou senzaţia de a fi pe teren. Sunt fericită că am reuşit să câştig acest turneu, am mai fost la Parga cu aproximativ 15 ani în urmă, dar nu-mi mai amintesc foarte bine cum a fost fost. Dar m-am simţit grozav şi mi-am plăcut. Deci vă mulţumesc şi sper să revin în viitor aici", a declarat numărul doi mondial, la festivitatea organizată după finală.

Ce a declarat Simona Halep înaintea turneului de la Praga

Simona Halep a revenit pe teren după mai bine de 5 luni de pauză.

„Aştept să înceapă turneele. Sunt însă puţin stresată, dar cred că o să fie bine. Am făcut testul (n.r. – COVID-19), am primit rezultatul ieri, este negativ, bineînţeles.

Azi când voi ajunge acolo voi mai face un test şi până vine rezultatul voi sta în cameră. Pot apărea oriunde cazuri, dar nu vreau să gândesc negativ, vreau să văd partea bună, faptul că putem juca turneul.

A fost o decizie de moment faptul că am renunţat la Palermo şi am acceptat să joc la Praga. Am crezut că e mai bine nu joc la Palermo, nu eram poate pregătită mental. Acum însă sunt mai bine şi sunt 100% convinsă că trebuie să joc”, a afirmat Halep, înainte de a pleca spre Praga.