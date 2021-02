Simona Halep: Câştigi sau pierzi, mereu este o experienţă grozavă să împarţi terenul cu Serena Williams (FOTO)

Simona Halep a transmis, pe pagina sa de Facebook, că mereu este o experienţă grozavă să împartă terenul cu Serena Williams.

„Câştigi sau pierzi, mereu este o experienţă grozavă să împarţi terenul cu Serena Williams. Vreau să le mulţumesc enorm lui Craig Tiley şi celor de la Tennis Australia pentru pentru munca lor neobosită de a organiza Australian Open în acest an. Aţi trecut peste multe încercări şi nu aţi încetat să lucraţi în numele nostru. Vă mulţumesc şi abia aştept să revin anul viitor, în vremuri mai bune pentru toată lumea”, a declarat jucătoarea de tenis.

Simona Halep a părăsit Australian Open 2021 în faza sferturilor de finală, marți, fiind eliminată de Serena Williams, care a învins-o cu scorul de 6-3 / 6-3 după o oră și 23 de minute de joc. Deși românca a înregistrat un rezultat mai slab decât cel de la ediția din 2020, când se oprea în semifinale, ea nu poate cădea mai mult de o poziție în clasamentul WTA, astfel că indiferent de cum se va tranșa turneul de Grand Slam de la Melbourne este sigură că va rămâne pe podiumul ierarhiei mondiale din tenisul feminin.

Simona Halep poate cădea pe locul 3 WTA doar dacă Naomi Osaka va câștiga turneul de Grand Slam de la Melbourne – orice alt deznodământ păstrează configurația actuală de la vârf, potrivit GSP, care notează că Ashleigh Barty, actualul lider mondial din tenisul feminin, va rămâne pe prima poziție în orice scenariu.

Serena Williams va urca măcar patru poziții în clasamentul WTA. Dacă se impune la Melbourne și obține cel de-al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră, tenismena americană va urca până pe locul 4 mondial.

Simona Halep (locul 2 WTA) a susținut, după meciul cu Serena Williams din sferturile Australian Open, că a făcut un joc bun şi nu este aşa dezamăgită că a pierdut. Disputa s-a terminat cu 6-3, 6-3 pentru americancă.

„Eu cred că am făcut un joc bun. Nu-s așa dezamăgită de mine”, a spus Halep după înfrângerea suferită în fața lui Williams.

„Probabil am simţit presiunea după trei, patru luni fără un meci oficial şi nu ştiam la ce să mă aştept. Probabil am simţit mai mult tensiunea și nu am ştiut cum să o gestionez. Cred că m-am plâns cam mult, dar din punct de veder al jocului cred că am făcut o treabă bună. Am muncit mult în presezon şi aici am putut vedea cât de mult am evoluat, așa că sunt optimistă şi am încredere”, a mai declarat Simona Halep.

Serena Williams a fost pusă pe glume în conferința de presă de după victoria în fața Simonei Halep, din sferturile Australian Open. La întrebările jurnaliștilor, americanca a spus că nu s-a mai simțit atât de încrezătoare din 1926!

„Cred că acesta e cel mai bun meci din acest turneu şi, evident, a trebuit să mă lupt cu numărul 2 din lume. Ştiam că trebuie să joc mai bine şi asta am făcut, aşa că sunt bucuroasă. (...) Nu m-am gândit prea mult la ce s-a întâmplat în 2019, la Wimbledon. Ştiam că nu pot juca mai rău de atât. (...) Am lucrat mult şi am încercat să fiu mai bună. Viteza din jocul meu a fost mereu foarte bună”, a mai afirmat fostul număr 1 mondial.