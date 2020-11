Ultimele vești despre starea de sănătate a Simonei Halep, după ce a fost confirmată cu Covid

Simona Halep, una dintre cele mai constante jucătoare din circuitul feminin, i-a luat prin suprindere atât pe cunoscuții ei, cât și pe fani cu postarea de sâmbătă de pe Twitter în care anunța că a fost infectată cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Astăzi, Artemon Apostu-Efremov a venit cu vești despre starea de sănătate a numărului 2 din clasamentul WTA.

Care este starea de sănătate a Simonei Halep

Antrenorul Simonei Halep, Artemon Apostu-Efremov, a anunțat că faimoasa sportivă are simptome medii. Bărbatul speră ca tenismena să se refacă cât mai repede.

”Simona e în regulă, s-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie, tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm și sper că vom trece cu bine prin asta. Nu cred că sunt chestii pe care le poți controla. O luăm ca atare. Nu ne gândim că e ceva negativ sau pozitiv, e o realitate. Important e să treacă cât mai repede și cât mai bine peste acest virus. Apoi, vom începe pregătirea, când va fi gata. Eu cred că am fost testat de 10-11 ori, poate chiar mai mult, plus testele făcute înainte să plecăm, care sunt obligatorii. WTA a impus acest standard ca atunci când ajungi la turneu să ai un test făcut cu 48-72 de ore înainte. Cred că Simona a făcut în jur de 20 de teste de când s-a reluat activitatea”, a declarat Artemon Apostu-Efremov, în cadrul unei intervenții la Digi Sport.

Simona Halep, sursă de inspirație pentru viitoarele generații

La cei 29 de ani si săi, Simona Halep e una dintre cele mai constante jucătoare din circuitul feminin, dar și un model demn de urmat pentru viitoarele generații.

Un exemplu pe teren și în afara lui, Simona Halep nu e aplaudată la scene deschise doar de legende precum Chris Evert sau Martina Navratilova, ci și de starurile în ascensiune din circuitul WTA. Filipinza Alexandra Eala, locul 2 mondial la junioare, crescută la Academia lui Rafael Nadal, și-a exprimat simpatia pentru Simona Halep într-un interviu acordat recent:

„O admir cu adevărat pe Simona Halep, iubesc felul în care se mișcă pe teren și atitudinea sa. Sunt și o fană a Mariei Sharapova, dar Simona este mereu foarte intensă și cu multă energie, dar ce îmi place cel mai mult este mentalitatea sa și felul în care a muncit din greu, dar și faptul că nu cedează niciodată pe teren”, a mărturisit Alex Eala, în vârstă de 15 ani, conform Eurosport.

Simona Halep a fost confirmată sâmbătă cu noul virus ucigaș. Vestea a picat ca un trăsnet pentru toți. Chiar și Ilie Năstase a reacționat violent după ce a aflat că Simona Halep are COVID-19. Fostul lider ATP a mărturisit că a aflat despre faptul că Simona are coronavirus de la soție și că încă nu a vorbit cu jucătoarea despre sănătatea ei.